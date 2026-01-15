Drone Volt : fort repli de ses ventes en 2025
En outre, en parallèle, la revue stratégique des activités de Drone Volt annoncée fin 2024 a pleinement contribué à réduire la structure de coûts du groupe.
Néanmoins, en raison de revenus moins élevés qu'anticipé initialement sur les derniers contrats de R&D signés, la société ne pourra pas atteindre un Ebitda positif sur le second semestre de l'exercice 2025.
Au cours de cet exercice, Drone Volt a réalisé plusieurs opérations financières, qui lui ont permis de lever un montant total d'environ 25 MEUR et de renforcer ainsi considérablement ses fonds propres.
En ce début d'année 2026, l'entreprise officialisera dans les prochains jours la signature de plusieurs contrats.
Le groupe confirme aussi que sa réflexion pour une cotation au Nasdaq, le marché américain de référence pour les sociétés technologiques, est toujours en cours.
