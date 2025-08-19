Drone Volt et TotalEnergies concluent un partenariat stratégique

(AOF) - Drone Volt, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec la compagnie TotalEnergies pour le déploiement d'inspection par drones professionnelles sur plusieurs sites en France et à l’international. Dans le cadre de cet accord, Drone Volt interviendra en tant qu'expert, via son bureau Drone Volt Expert, pour assurer la mise en œuvre de prestations de services techniques et opérationnelles. Aucun détail financier n'a été divulgué sur cet accord.

Les prestations de services à réaliser sont des missions spécialisées par drone nécessitant le déploiement d'équipements spécifiques développés par la compagnie TotalEnergies.

Ces missions, à vocation environnementale, concerneront notamment le monitoring dans le cadre de protocoles liés aux gaz à effet de serre et seront déployées principalement en France, avec des extensions ponctuelles à l'étranger.

Ce partenariat vise à accompagner les sites et infrastructures de la Compagnie TotalEnergies dans leur transition énergétique en intégrant des technologies de pointe dans les domaines suivants : le contrôle environnemental et la détection de fuites ou anomalies ; la réduction de l'empreinte carbone des interventions techniques, grâce au recours à des vecteurs aériens type drone.