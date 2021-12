DRONE VOLT : DRONE VOLT sécurise la commercialisation de 275 drones HERCULES 20 SPRAY en Europe centrale

Villepinte, le 2 décembre 2021

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la signature d'un nouveau contrat portant sur la distribution de 275 drones HERCULES 20 SPRAY à un acteur industriel de premier plan situé en Europe centrale.

Le nouveau contrat signé avec l'acteur industriel prévoit la fourniture de 275 drones HERCULES 20 SPRAY sur les 3 prochaines années, ce qui pourrait générer jusqu'à 5 millions d'euros de revenus sur la base du prix catalogue de la solution. Sur les 12 premiers mois du contrat, 50 drones devraient être déjà livrés.

La signature de ce contrat permet à DRONE VOLT de sécuriser son activité commerciale sur plusieurs années dans la région d'Europe centrale et représente une opportunité pour le Groupe qui s'associe directement avec un acteur industriel déjà bien établi dans la région et disposant d'une bonne maitrise du processus de fabrication du système spray, ce qui facilitera l'exécution du contrat.

En outre, DRONE VOLT et son nouveau partenaire industriel[1] étudieraient l'opportunité de mettre en place un accord de licence portant sur la production du drone HERCULES 20 SPRAY par cet industriel qui dispose déjà d'une ligne d'assemblage de drones.

Il est précisé que le contrat signé le 8 février 2021 qui portait sur la livraison d'un minimum de 275 drones HERCULES 20 SPRAY à un distributeur situé dans la même région a pris fin et ne se cumulera pas avec le nouveau contrat.

Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « Ce nouvel accord témoigne de la capacité de DRONE VOLT à s'adapter face à l'impact d'une crise sanitaire persistante. Aujourd'hui, nos solutions et savoir-faire technologiques sont en effet de mieux en mieux reconnus à l'échelle européenne ce qui nous permet d'accéder à un large panel d'acteurs industriels de premier plan opérant dans le secteur du drone civil professionnel et avec lesquels nous avons la possibilité d'associer notre expertise comme en témoigne la signature de ce contrat. »

[1] Société créée en 2001 qui emploie environ 80 personnes.

