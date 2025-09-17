DRONE VOLT : DRONE VOLT présente ses résultats du 1er semestre 2025 et ajuste ses ambitions

Villepinte, le 17 septembre 2025

Chiffre d'affaires de 4,2 M€, reflétant l'orientation du Groupe vers ses activités à forte marge, en croissance de +87% ;

Réduction engagée des charges d'exploitation, atténuée par des éléments non récurrents ;

Résultat opérationnel affecté par une charge comptable exceptionnelle (4,2 M€), sans effet sur la trésorerie ;

Fonds propres et trésorerie significativement renforcés ;

Dynamique commerciale toujours favorable au second semestre ;

EBITDA positif désormais attendu au second semestre 2025.

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce ses résultats semestriels 2025 [1] .

Données auditées en keuros – Normes IFRS S1 2024 S1 2025 Variation Chiffre d'affaires 23 366 4 187 -82% Marge brute 2 256 1 770 -22% Charges d'exploitation (hors dotations

aux amortissements et provisions) 3 369 3 317 -2% Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA) (1 113) (1 547) -39% Dotations aux amortissements et provisions

et autres produits et charges d'exploitation (1 687) (1 417) +19% Résultat Opérationnel Courant (2 800) (2 964) -6% Autres produits et charges opérationnels (678) (4 173) -515% Résultat Opérationnel (3 478) (7 137) -105% Coût de l'endettement financier (91) (277) -204% Autres produits et charges financiers (12) (390) -3 150% Charges d'impôt 193 (134) 169% Résultat Net (3 389) (7 938) -134%

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Lors de ce 1 er semestre 2025, de nombreuses évolutions structurantes pour DRONE VOLT ont été mises en oeuvre. Nous avons tout d'abord engagé notre pivot stratégique vers les activités à forte marge et renforcé notre dynamique commerciale, en augmentant sensiblement notre présence à l'international, en particulier sur le marché très porteur de l'Amérique du Nord. De plus, notre assise financière a été considérablement renforcée et nous disposons désormais de toutes les ressources nécessaires pour soutenir notre trajectoire de croissance. Nos comptes semestriels, affectés par des éléments non récurrents, ne reflètent pas encore cette dynamique engagée.

Au second semestre, nous devons nous appuyer sur une très bonne traction commerciale ainsi que sur les effets accrus de notre plan de rationalisation de nos coûts pour atteindre notre objectif d'un EBITDA semestriel positif. »

Une activité désormais orientée vers les activités à forte marge

DRONE VOLT enregistre un chiffre d'affaires de 4,2 millions d'euros pour le 1 er semestre 2025 (23,4 millions d'euros au 1 er semestre 2024), qui reflète le pivot stratégique engagé par la société vers ses activités à forte marge et à forte valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires des activités DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY a ainsi progressé de 87% et représente désormais 70% des facturations totales.

La marge brute semestrielle du Groupe atteint 1,8 million d'euros (2,3 millions d'euros au 1 er semestre 2024) et le taux de marge brute semestriel a été multiplié par plus de quatre sur un an, pour atteindre 42% (vs 10% au 1 er semestre 2024).

Des comptes semestriels affectés par des éléments non-récurrents

Dès la fin de l'année 2024, DRONE VOLT avait annoncé un plan de rationalisation afin de réduire ses coûts. Celui-ci s'est traduit sur le semestre par une diminution de -0,2 million d'euros des charges externes et de -0,3 million d'euros des charges de personnel, qui a néanmoins été compensée par des coûts non récurrents liés aux départs enregistrés. La baisse des coûts de personnel sera ainsi plus nette dès ce second semestre. Les charges d'exploitation sont ainsi quasi stables, à 3,3 millions d'euros (-2% par rapport au 1 er semestre 2024). En conséquence, l'excédent brut d'exploitation (EBITDA) semestriel ressort à -1,5 million d'euros (-1,1 million d'euros au 1 er semestre 2024).

En prenant en compte la diminution des dotations aux amortissements et provisions (-0,3 million), le résultat opérationnel courant ressort à -3,0 M€, en retrait de -6% sur un an. Les autres produits et charges opérationnels intègrent ce semestre une charge comptable exceptionnelle de -4,2 millions d'euros, sans effet sur la trésorerie, correspondant à la dernière quote-part de résultat de Aerialtronics, filiale liquidée et déconsolidée au 1 er janvier 2025. Hormis cet élément non récurrent, ce solde intermédiaire aurait été quasi nul et donc en nette progression sur un an.

Après la prise en compte du coût de l'endettement financier (-0,3 million d'euros), des charges financières nettes (-0,4 million d'euros) et de la charge d'impôt (-0,1 million d'euros), le résultat net semestriel ressort à -8,0 millions d'euros (-3,4 millions d'euros au 1 er semestre 2024).

Une structure financière renforcée depuis le début de l'année

DRONE VOLT affiche un solide niveau de fonds propres de 12 millions d'euros (10,4 millions d'euros à fin 2024).

L'endettement financier net [2] s'élève à 2,4 millions d'euros, en nette diminution par rapport à la fin de l'exercice 2024 (4,1 millions d'euros).

Pour mémoire, le Groupe a levé un montant total de près de 19 millions d'euros depuis le début de l'année (dont 7 millions d'euros au 1 er semestre). Ces opérations ont permis à DRONE VOLT de renforcer nettement sa structure financière et d'accompagner sa trajectoire de croissance à l'international, en particulier en Amérique du Nord.

DRONE VOLT bénéficie d'une dynamique commerciale favorable et vise désormais un EBITDA positif au second semestre

Alors que le Groupe a vendu ce 1 er semestre près de 39 drones élaborés en interne et s'est appuyé sur une forte demande pour ses activités de service, le contexte commercial devrait rester très favorable au second semestre. Après avoir déjà conclu un partenariat d'ampleur avec Total Energies [3] portant sur l'inspection par drones de plusieurs sites en France comme à l'international, DRONE VOLT s'attend à signer de nouveaux contrats de R&D et à enregistrer de nouvelles ventes de drones dans les prochaines semaines. Plus largement, le Groupe peut désormais s'appuyer sur une dynamique croissante à l'international pour ses produits et services, en particulier en Amérique du Nord.

En s'appuyant sur cette dynamique commerciale favorable et le plein effet de son plan de réduction des coûts, DRONE VOLT ajuste son objectif et anticipe désormais un EBITDA positif sur le second semestre de l'exercice (par rapport à l'objectif initial d'un EBITDA positif sur l'ensemble de l'exercice 2025 annoncé jusqu'à présent).

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025, mercredi 15 octobre 2025.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

[1] Dans le cadre de l'arrêté des comptes, le chiffre d'affaires et la marge brute ont été ajustés par rapport aux données présentées lors de la publication du chiffre d'affaires semestriel le 16 juillet 2025 (respectivement 4 136 k€ et 1 828 k€).

[2] Dettes financières - trésorerie

[3] Voir le communiqué de presse du 19 août 2025 .