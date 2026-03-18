DRONE VOLT : DRONE VOLT présente ses résultats de l'exercice 2025

Villepinte, le 18 mars 2026

Chiffre d'affaires à 8,7 M€, avec un taux de marge brute en progression de 24 points sur un an, illustrant le pivot vers les activités à forte marge ;

Marge brute ajustée à 3,2 M€ (vs un niveau de 3,6 M€ annoncé début janvier) ;

Baisse des charges d'exploitation et stabilité du résultat opérationnel courant ;

Résultats affectés par les dépréciations notamment liées à la fermeture des filiales Aerialtronics et Drone Volt Benelux, sans impact cash ;

Structure financière nettement renforcée, avec des fonds propres records à 21 M€ au 31 décembre 2025 (10 M€ à fin 2024) ;

Forte hausse de la trésorerie (et placements de trésorerie) sur un an de 0,2 M€ à 8 M€. Baisse de la dette financière brute (de 4,2 M€ à 2,4 M€) ;

Perspectives commerciales favorables pour l'exercice en cours, en particulier dans les prestations de service et les drones élaborés en interne.

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, présente ses résultats de l'année 2025 arrêtés par le Conseil d'administration du 17 mars 2026.

Données auditées en keuros – Normes IFRS 2024 2025 [1] Chiffre d'affaires 32 662 8 732 Marge brute 4 232 3 220 Charges d'exploitation (hors dotations

aux amortissements et provisions) (7 327) (7 021) Excédent Brut d'Exploitation (EBE) (3 095) (3 801) Dotations aux amortissements et provisions

et autres produits et charges d'exploitation (3 622) (3 055) Résultat Opérationnel Courant (6 717) (6 856) Autres produits et charges opérationnels (426) (5 030) Résultat Opérationnel (7 143) (11 886) Coût de l'endettement financier (204) (320) Autres produits et charges financiers (3 385) (1 473) Charges d'impôt (2 184) (134) Résultat Net (12 917) (13 813) Résultat Net, part du Groupe (11 901) (13 749)

« L'exercice 2025 a été marqué par notre pivot vers des activités à forte marge afin d'exploiter le plein potentiel de notre savoir-faire ainsi que par le renforcement de notre assise financière, qui nous permet de poursuivre sereinement notre déploiement commercial. Nos comptes ont été cependant affectés par des éléments non récurrents et nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts pour améliorer notre profitabilité. Bien que les processus de vente soient parfois allongés en raison d'exigences accrues pour obtenir certaines licences d'exportation, nous abordons 2026 avec sérénité, forts d'une tendance très positive dans nos activités de services et de ventes de drones, avec des négociations avancées et plusieurs commandes qui devraient être enregistrées tout prochainement. » déclare Marc COURCELLE, Directeur Général de DRONE VOLT.

Niveau d'activité reflétant l'orientation vers les activités à forte marge

DRONE VOLT a enregistré en 2025 un chiffre d'affaires de 8,7 millions d'euros (32,7 millions d'euros en 2024), qui reflète l'arrêt du contrat de distribution historique à la fin du 3 ème trimestre 2024 et le tournant vers les activités à forte marge.

Le chiffre d'affaires de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY (activités de production, de prestations de services et de formation) atteint 5,3 millions d'euros, en forte progression de +21% par rapport à 2024. Ces activités à partir de produits et services élaborés en interne représentent 61% des facturations sur l'exercice. Enfin, le chiffre d'affaires issus des activités de Distribution ressort à 3,4 millions d'euros (28,3 millions d'euros en 2024).

La marge brute consolidée de l'exercice a été revue à 3,2 millions d'euros contre 3,6 millions d'euros estimé et publié en janvier 2026 à la suite d'ajustements comptables qui ont notamment entraîné un décalage de quelques facturations de prestations à forte marge sur l'exercice 2026 (4,2 millions d'euros en 2024). Grâce à la stratégie centrée sur les activités à forte marge, le taux de marge brute de DRONE VOLT triple sur un an et atteint 37% (contre 13% en 2024).

Des comptes affectés par des retraitements comptables et éléments non récurrents

Comme il s'y était engagé, DRONE VOLT a initié la réduction de ses charges opérationnelles sur l'exercice (-0,3 million d'euros), qui ressortent à -7,0 millions d'euros. Cette baisse a cependant été atténuée par la hausse des coûts de sous-traitance liée à la progression de l'activité du segment « Services » et à l'augmentation des charges de personnels de R&D, qui, en raison de la vente de prestations spécifiques à des clients, n'ont pas pu être immobilisées.

En conséquence, l'excédent brut d'exploitation (EBE) ressort à -3,8 millions d'euros, en diminution de -0,7 million d'euros par rapport à 2024. Après la prise en compte des dotations aux amortissements et provisions (-3,1 millions d'euros, en baisse de -0,5 million d'euros sur un an), le résultat opérationnel courant ressort à -6,9 millions d'euros, en léger retrait sur un an (-6,7 millions d'euros en 2024).

En raison de la fermeture des filiales aux Pays-Bas et en Belgique, DRONE VOLT a enregistré sur l'exercice une charge non récurrente et sans impact cash de -5,0 millions d'euros. Le résultat opérationnel ressort ainsi à -11,9 millions d'euros (-7,1 millions d'euros en 2024).

Après comptabilisation du coût de l'endettement financier (0,3 millions d'euros), des charges financières (1,5 millions d'euros) et de la charge d'impôts (0,1 million d'euros), le résultat net de l'exercice 2025 ressort à -13,8 millions d'euros (-12,9 millions d'euros en 2024).

Une assise financière renforcée

DRONE VOLT affiche au 31 décembre 2025 des fonds propres de 21 millions d'euros (10 millions d'euros à fin 2024), reflétant les différentes opérations financières réalisées en 2025 qui lui ont permis de lever un montant total d'environ 25 millions d'euros.

L'endettement financier brut ressort à 2,4 millions d'euros à fin 2025 (4,2 millions d'euros à fin 2024).

Perspectives commerciales prometteuses pour 2026

DRONE VOLT pourra s'appuyer en 2026 sur des perspectives commerciales favorables, dans la continuité d'un premier trimestre d'ores et déjà dynamique.

Le segment « Services » (DAAS) connaît une trajectoire très positive, avec déjà un premier contrat significatif signé avec Phoenix Tower International (PTI) [2] et des prestations de développements spécifiques avec AssetCool [3] . Des négociations avancées sont également en cours avec plusieurs acteurs et ce segment devrait connaître une croissance soutenue. Le Groupe a également signé un contrat de formation avec un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe [4] .

La tendance est également très favorable pour les ventes de drone. DRONE VOLT devrait enregistrer prochainement plusieurs commandes pour l'HELIPLANE, notamment dans le domaine militaire. Plusieurs démonstrations ont été effectuées pour le DRONE VOLT KOBRA, tant pour le civil que pour la police, et devraient se traduire également par plusieurs commandes. De plus, la tendance pour le HERCULES 20, en particulier dans sa version « spray », est toujours bien orientée. Enfin, la présence renforcée du Groupe aux États-Unis, premier marché du secteur, continuera d'élargir les débouchés commerciaux de DRONE VOLT.

Le Groupe comptera également sur le savoir-faire de son département R&D. Il bénéficiera notamment sur tout l'exercice (contre 3 mois en 2025) du contrat signé avec Hydro-Québec.

Par ailleurs, conformément aux objectifs des levées de fonds réalisées l'an passé, DRONE VOLT envisage de nouvelles opérations de croissance externe, avec plusieurs dossiers actuellement à l'étude, dont un proche d'aboutir dans le segment « Services ».

Enfin, DRONE VOLT indique que son processus de cotation au NASDAQ se poursuit et précise avoir nommé dans ce cadre un auditeur américain.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026, mercredi 15 avril 2026.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

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[1] Dans son communiqué du chiffre d'affaires 2025 publié le 15 janvier 2026, DRONE VOLT avait annoncé un chiffre d'affaires de 8 755 k€ et une marge brute de 3 646 k€.

[2] Voir le communiqué de presse du 26 janvier 2026 .

[3] Voir le communiqué de presse du 20 février 2026 .

[4] Voir le communiqué de presse du 12 février 2026 .