DRONE VOLT : DRONE VOLT participe à la conférence "2025 Virtual Tech Conference : Discover the Innovations Reshaping Tomorrow", organisée par Maxim Group LLC du mardi 3 juin au jeudi 5 juin 2025

Villepinte, le 2 juin 2025

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce que son Président du Conseil d'Administration, Stefano VALENTINI, a été invité à la conférence virtuelle « 2025 Virtual Tech Conference: Discover the Innovations Reshaping Tomorrow [1] », organisée par Maxim Group LLC, du mardi 3 juin au jeudi 5 juin à 9 h 00 (heure de l'Est des États-Unis).

DRONE VOLT participera à la « 2025 Virtual Tech Conference : Discover the Innovations Reshaping Tomorrow 1 ». L'évolution rapide de la technologie ouvre la voie à des bouleversements dans tous les secteurs, notamment les soins de santé, les drones, l'Internet des objets grand public, les solutions pour les entreprises, les jeux et le divertissement, etc. Cette conférence virtuelle organisée par Maxim explorera comment les entreprises émergentes en croissance développent leur utilisation de l'informatique quantique et de l'intelligence artificielle (IA) afin de se positionner pour l'avenir. Les analystes seniors de Maxim animeront des débats passionnants avec les PDG et les principaux dirigeants de diverses entreprises qui s'intéressent à la technologie et à son impact sur la croissance de leurs activités.

Cette conférence sera diffusée en direct sur M-Vest. Pour y assister, inscrivez-vous afin de devenir membre de M-Vest :

Cliquez ici pour en savoir plus et réserver votre place

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025, mercredi 16 juillet 2025.

À propos de Maxim Group LLC

Maxim Group LLC est une société de services financiers offrant une gamme complète de services dans les domaines de la banque d'investissement, des valeurs mobilières et de la gestion de patrimoine, dont le siège social est situé à New York. La société propose une gamme complète de services financiers, notamment des services bancaires d'investissement, de gestion de patrimoine privé, de vente et de négociation d'actions, de titres à revenu fixe et de produits dérivés institutionnels à l'échelle mondiale, de recherche sur les actions et de courtage de premier ordre. Maxim Group est un courtier enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et du Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB) et est membre de la FINRA, de la SIPC et du NASDAQ. Pour en savoir plus sur Maxim Group, rendez-vous sur maximgrp.com.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

[1] Traduction en français : « Conférence technologique virtuelle 2025 : Découvrez les innovations qui redéfinissent l'avenir »