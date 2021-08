DRONE VOLT : DRONE VOLT obtient un troisième Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 500 000 euros

Villepinte, le 24 août 2021

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce avoir obtenu un troisième Prêt Garanti par l'Etat (PGE) auprès de son principal partenaire bancaire.

Il s'agit d'un troisième Prêt Garanti par l'Etat (PGE), d'un montant de 500 000 euros, après ceux de mêmes montants obtenus en avril et en décembre 2020.

Au cours du 1er semestre 2021, DRONE VOLT a réduit son endettement total de plus de 5 millions d'euros, dont une dette financière qui supportait le plus souvent des taux d'intérêt supérieurs à 10%. L'obtention de ce prêt bancaire permet d'allonger la maturité de la dette dans des conditions très favorables[1].

« Nous nous réjouissons d'avoir obtenu un financement non dilutif, qui plus est, souple et peu coûteux. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Il vient renforcer la structure financière de notre groupe pour nous permettre d'exécuter les contrats commerciaux que nous avons déjà signés. »

Prochain communiqué : Résultats semestriels 2021, mercredi 15 septembre 2021

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros en 2020.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



[1] La durée du prêt sera fixée ultérieurement. Le taux maximal sera de 2,5% si l'entreprise décide d'amortir le prêt sur 5 ans.

