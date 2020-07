DRONE VOLT : DRONE VOLT : nouvelle commande prometteuse aux Etats-Unis

Villepinte, le 16 juillet 2020

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce une nouvelle commande prometteuse aux Etats-Unis.

Cette commande d'un nouveau client américain a été enregistrée par AERIALTRONICS, filiale de DRONE VOLT. Elle porte sur 2 drones ALTURA ZENITH équipés de caméras intelligentes Pensar.

Le groupe DRONE VOLT signe ainsi une nouvelle commande de près de 100 000 euros de la part d'un client qui fait part d'un très fort intérêt pour ce système et de sa volonté d'en acquérir plusieurs dizaines prochainement.

L'intégralité de la commande a d'ores et déjà été réglée et elle sera livrée avant la fin du mois de juillet.

« Comme nous l'avons récemment indiqué, notre activité repart progressivement, aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis » déclare Olivier GUALDONI, PDG de DRONE VOLT. « Le marché américain demeure stratégique pour le groupe. Le contexte actuel lié à la pandémie a retardé notre développement, mais le potentiel y reste très important. »

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 1er semestre 2020, le 22 juillet 2020

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros en 2019 (données non auditées).

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



