DRONE VOLT : DRONE VOLT : nouvelle commande en vue avec son partenaire AMPACIMON sur les lignes haute tension au Royaume-Uni

Villepinte, le 12 mai 2026

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, annonce une nouvelle commande en vue avec AMPACIMON pour la pose de capteurs DLR (Dynamic Line Rating) au Royaume-Uni.

DRONE VOLT annonce que son partenaire AMPACIMON a été retenu par NATIONAL GRID dans le cadre de la pose de capteurs DLR (Dynamic Line Rating) au Royaume-Uni.

Dans le détail, NATIONAL GRID a retenu 3 opérateurs, dont AMPACIMON, pour équiper une partie de son réseau de capteurs DLR sur un total de 585 km de lignes haute tension.

Dans le cadre de son partenariat avec DRONE VOLT, AMPACIMON confiera à ce dernier la mission de poser les capteurs sur les lignes haute tension en fonctionnement grâce au LineDrone, drone spécialement développé à cet effet. Pour mémoire, DRONE VOLT détient les droits de fabrication et de distribution exclusif au niveau mondial du LineDrone, solution technologique de rupture dédiée aux opérations sur lignes électriques à très haute tension (de 315 000 volts à 735 000 volts, soit 315 kV à 735 kV) [1] .

Quelques minutes suffisent pour que le capteur soit posé sur ligne et l'opération n'entraîne aucune perte d'efficacité du réseau, ce qui constitue un gain économique considérable pour les gestionnaires de ligne.

Des précisions complémentaires seront apportées prochainement par NATIONAL GRID, en particulier par rapport au nombre de capteurs à poser par AMPACIMON, ce qui déterminera le nombre de missions qui seront effectuées par DRONE VOLT. Ce contrat pourrait ainsi représenter un montant significatif, qui contribuera à la tendance très favorable rencontrée par les activités de services (DaaS) de DRONE VOLT.

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Ces développements à l'international sont importants pour DRONE VOLT, qui ambitionne d'exporter ses savoir-faire uniques partout dans le monde. D'autres contrats similaires sont encore en phase de négociation et pourraient déboucher rapidement sur des commandes de ce type. »

Nabil KHOUYA, Directeur Produit d'AMPACIMON, déclare : « Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés par National Grid pour le déploiement de notre technologie à travers le réseau électrique du Royaume?Uni. Le partenariat avec DRONE VOLT et le recours à l'installation par drone nous permettent d'accélérer l'installation de nos capteurs et d'accompagner les gestionnaires de réseaux face aux défis de l'intégration des énergies renouvelables et de l'électrification des usages. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, jeudi 16 juillet 2026.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

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À propos de AMPACIMON

Ampacimon est le pionnier et leader mondial du Dynamic Line Rating, accompagnant les gestionnaires de réseaux électriques dans plus de 24 pays. Depuis 2010, ses solutions ont été déployées sur des centaines de lignes de transport à travers le monde, offrant une visibilité en temps réel qui permet aux opérateurs de réseaux de libérer des capacités supplémentaires, d'intégrer davantage d'énergies renouvelables et d'exploiter des réseaux électriques plus résilients et plus efficaces.

Plus d'informations sur https://www.ampacimon.com

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[1] Voir le communiqué du 1 er avril 2026 .