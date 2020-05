DRONE VOLT : DRONE VOLT met l'intelligence artificielle au service de la lutte contre le Covid-19

Villepinte, le 26 mai 2020

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce avoir développé une application vidéo de détection de port du masque de protection, dispositif indispensable dans le cadre de la lutte contre la prolifération du Covid-19.

Ce logiciel développé en interne par AERIALTRONICS, filiale du groupe DRONE VOLT spécialisée en intelligence artificielle, sera distribué en mode SaaS (Software as a Service). Il permet de détecter le port du masque via un réseau de caméras IP existant. Les marchés sont divers : services de transport ou de santé publiques, infrastructures sportives, centres commerciaux, etc.

Le groupe démontre une nouvelle fois sa capacité d'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle et d'adaptation des techniques d'analyse d'images en temps réel. Au-delà de l'enjeu immédiat de santé publique, cette solution pourrait être déployée pour un grand nombre d'applications : reconnaissance des équipements de protection individuelle (EPI) sur un chantier, détection de rassemblements ou de mouvements de foule, etc.

« Cette application repose sur le savoir-faire en intelligence artificielle d'AERIALTRONICS acquis par DRONE VOLT en septembre 2017. » se réjouit Olivier GUALDONI, PDG de DRONE VOLT. « Cette formidable avancée technologique n'aurait pu se concrétiser sans la vision du fondateur, Dimitri BATSIS, qui avait détecté ce savoir-faire en intelligence artificielle lors de l'acquisition. »

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 1er semestre 2020, le 22 juillet 2020

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros en 2019 (données non auditées).

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet - T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER

DRONE VOLT

Céline Vergely - T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com