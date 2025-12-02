DRONE VOLT : DRONE VOLT lauréat du Prix partenariat 2025 de l'ADRIQ aux côtés d'Hydro-Québec et de Nucleom

Villepinte, le 2 décembre 2025

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, est fier d'annoncer avoir remporté le Prix Partenariat 2025 lors du prestigieux Gala des Prix Innovation de l'ADRIQ (Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec), aux côtés de Hydro-Québec et Nucleom.

Le jury a souligné l'impact stratégique de ce partenariat tripartite, qui a conduit au développement du LINEDRONE , une plateforme robotique avancée permettant l'inspection de lignes électriques sous tension jusqu'à 315 000 volts certifiés , une première mondiale dans le secteur.

Cette récompense positionne DRONE VOLT parmi les acteurs industriels les plus innovants du Québec, aux côtés de lauréats majeurs tels que Pratt & Whitney Canada pour la transformation numérique.

Un prix qui consacre un partenariat structurant

Le Prix Partenariat récompense les collaborations les plus emblématiques entre une entreprise et une ou plusieurs organisations.

Le jury évalue notamment :

le partage d'expertise et l'efficacité du travail collaboratif ;

et l'efficacité du travail collaboratif ; la réussite d'un programme de R&D complet ;

; le transfert de compétences et de technologies ;

et de technologies ; l'impact en matière d'avance technologique, de productivité, de compétitivité et de commercialisation.

Le projet LINEDRONE s'est démarqué par son caractère unique , son impact opérationnel immédiat et sa contribution directe à la souveraineté énergétique et industrielle .

Un événement incontournable de l'innovation au Québec

Pour sa 35e édition, le Gala de l'ADRIQ, événement le plus prestigieux de l'innovation au Québec , a réuni plus de 500 décideurs , dirigeants, chercheurs et acteurs institutionnels, en présence de :

Mme Chantal Renaud-Landry , Présidente du Cercle des Amis de Bernard-Landry ;

, Présidente du Cercle des Amis de Bernard-Landry ; M. Éric Girard , Député de Lac-Saint-Jean et Ministre délégué au Développement ; économique regional ;

, Député de Lac-Saint-Jean et Ministre délégué au Développement ; économique regional ; M. Carlos J. Leitão , député fédéral et secrétaire parlementaire ;

, député fédéral et secrétaire parlementaire ; M. Alexandre Teodoresco , Ville de Montréal ;

, Ville de Montréal ; M. Luc Sirois , Innovateur en chef du Québec.

Cette reconnaissance reflète la place centrale de DRONE VOLT dans l'écosystème québécois et dans le développement de technologies critiques.

Un symbole de maîtrise technologique

Le LINEDRONE, développé conjointement par DRONE VOLT, Hydro-Québec et Nucleom , permet :

l'inspection sous tension jusqu'à 315 000 volts certifies ;

; la réduction drastique des risques humains ;

une accélération majeure des opérations de maintenance ;

une productivité inédite pour les gestionnaires de réseaux électriques.

Marc COURCELLE, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare :

« Ce prix est un symbole de maîtrise technologique et de savoir-faire industriel.

Le LINEDRONE ouvre une nouvelle ère d'opérations sécurisées, rapides et rentables pour les réseaux électriques mondiaux. »

L'équipe DRONE VOLT Canada mise à l'honneur

L'équipe de DRONE VOLT Canada, dirigée par Martin LAPORTE, Directeur de Programme , a joué un rôle clé dans ce projet de haute technicité.

Martin LAPORTE déclare :

« Ce projet démontre l'impact réel que peut générer un partenariat structuré et réciproque : innovation, technique opérationnelle, industrialisation et création de valeur.

Nous sommes honorés de cette reconnaissance et déterminés à poursuivre le développement de technologies au Québec et à l'international. »

Perspectives et impact pour les investisseurs

Ce prix renforce la position de DRONE VOLT en tant qu' acteur central de la souveraineté technologique et sa position de partenaire industriel stratégique au Canada, exportant des solutions issues du Québec vers l'international.

DRONE VOLT s'affirme ainsi comme un acteur en forte croissance sur les marchés Énergie, Infrastructures critiques et Robotique avancée.

Le Groupe déploie aujourd'hui des plateformes robotisées et solutions aériennes à haute valeur ajoutée, consolidant un modèle basé sur :

l'innovation technologique ;

l'industrialisation souveraine ;

la création de valeur durable,

l'expansion internationale.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel 2025, janvier 2026.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles

sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25

aviolette@aya-communication.fr