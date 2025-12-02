DRONE VOLT : DRONE VOLT lauréat du Prix partenariat 2025 de l'ADRIQ aux côtés d'Hydro-Québec et de Nucleom

Villepinte, le 2 décembre 2025
DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, est fier d'annoncer avoir remporté le Prix Partenariat 2025 lors du prestigieux Gala des Prix Innovation de l'ADRIQ (Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec), aux côtés de Hydro-Québec et Nucleom.
Le jury a souligné l'impact stratégique de ce partenariat tripartite, qui a conduit au développement du LINEDRONE , une plateforme robotique avancée permettant l'inspection de lignes électriques sous tension jusqu'à 315 000 volts certifiés , une première mondiale dans le secteur.
Cette récompense positionne DRONE VOLT parmi les acteurs industriels les plus innovants du Québec, aux côtés de lauréats majeurs tels que Pratt & Whitney Canada pour la transformation numérique.
Un prix qui consacre un partenariat structurant
Le
Prix Partenariat
récompense les collaborations les plus emblématiques entre une entreprise et une ou plusieurs organisations.
Le jury évalue notamment :
- le partage d'expertise et l'efficacité du travail collaboratif ;
- la réussite d'un programme de R&D complet ;
- le transfert de compétences et de technologies ;
- l'impact en matière d'avance technologique, de productivité, de compétitivité et de commercialisation.
Le projet LINEDRONE s'est démarqué par son caractère unique , son impact opérationnel immédiat et sa contribution directe à la souveraineté énergétique et industrielle .
Un événement incontournable de l'innovation au Québec
Pour sa 35e édition, le Gala de l'ADRIQ, événement le plus prestigieux de l'innovation au Québec , a réuni plus de 500 décideurs , dirigeants, chercheurs et acteurs institutionnels, en présence de :
- Mme Chantal Renaud-Landry , Présidente du Cercle des Amis de Bernard-Landry ;
- M. Éric Girard , Député de Lac-Saint-Jean et Ministre délégué au Développement ; économique regional ;
- M. Carlos J. Leitão , député fédéral et secrétaire parlementaire ;
- M. Alexandre Teodoresco , Ville de Montréal ;
- M. Luc Sirois , Innovateur en chef du Québec.
Cette reconnaissance reflète la place centrale de DRONE VOLT dans l'écosystème québécois et dans le développement de technologies critiques.
Un symbole de maîtrise technologique
Le LINEDRONE, développé conjointement par DRONE VOLT, Hydro-Québec et Nucleom , permet :
- l'inspection sous tension jusqu'à 315 000 volts certifies ;
- la réduction drastique des risques humains ;
- une accélération majeure des opérations de maintenance ;
- une productivité inédite pour les gestionnaires de réseaux électriques.
Marc COURCELLE, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare :
« Ce prix est un symbole de maîtrise technologique et de savoir-faire industriel.
Le LINEDRONE ouvre une nouvelle ère d'opérations sécurisées, rapides et rentables pour les réseaux électriques mondiaux. »
L'équipe DRONE VOLT Canada mise à l'honneur
L'équipe de DRONE VOLT Canada, dirigée par Martin LAPORTE, Directeur de Programme , a joué un rôle clé dans ce projet de haute technicité.
Martin LAPORTE déclare :
« Ce projet démontre l'impact réel que peut générer un partenariat structuré et réciproque : innovation, technique opérationnelle, industrialisation et création de valeur.
Nous sommes honorés de cette reconnaissance et déterminés à poursuivre le développement de technologies au Québec et à l'international. »
Perspectives et impact pour les investisseurs
Ce prix renforce la position de DRONE VOLT en tant qu' acteur central de la souveraineté technologique et sa position de partenaire industriel stratégique au Canada, exportant des solutions issues du Québec vers l'international.
DRONE VOLT s'affirme ainsi comme un acteur en forte croissance sur les marchés Énergie, Infrastructures critiques et Robotique avancée.
Le Groupe déploie aujourd'hui des plateformes robotisées et solutions aériennes à haute valeur ajoutée, consolidant un modèle basé sur :
- l'innovation technologique ;
- l'industrialisation souveraine ;
- la création de valeur durable,
- l'expansion internationale.
Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel 2025, janvier 2026.
Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles
sur www.dronevolt.com / Investisseurs
Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews
Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com
À propos de DRONE VOLT
Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.
Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.
DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…
DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.
DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :
Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME
Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951
Plus d'informations sur www.dronevolt.com
Contacts :
|
Relations Investisseurs
DRONE VOLT
Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88
finance@dronevolt.com
|
Relations médias FINANCE
ACTUS finance & communication
Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73
dronevolt@actus.fr
|
Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication
Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25
aviolette@aya-communication.fr
- SECURITY MASTER Key : mWdqZ5WYY2jGmG6eZplsl5Vkl5tilGSXmmmXxmFwl5qWmm9hlW6SbseVZnJmmGxr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95375-drone-volt-communique-de-presse-adriq-vdef.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer