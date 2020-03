DRONE VOLT : DRONE VOLT fait le point sur les conséquences du COVID-19 et les mesures d'adaptation

Villepinte, le 5 mars 2020

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, fait le point sur l'impact de l'épidémie de Coronavirus COVID-19 et les mesures mises en œuvre.

Le groupe, dont l'intégralité de la production est réalisée en Europe dans le département DRONE VOLT FACTORY, fait face à un allongement des délais d'approvisionnement de composants électroniques en provenance de Chine en raison de l'arrêt des usines et de la forte réduction des disponibilités de fret. Ces contraintes impactent également l'activité de distribution de Marques Tiers.

Dans le même temps, l'activité DRONE VOLT ACADEMY, pôle de formation du groupe, connait de nombreux reports en raison des restrictions en termes de déplacement imposées par tous les grands comptes à leurs collaborateurs.

Ainsi, DRONE VOLT annonce que son activité sera moins soutenue qu'anticipée au premier trimestre 2020.

A ce jour, la plupart des fournisseurs chinois annoncent qu'ils reprendront leurs approvisionnements début avril, ce qui permettrait un retour à la normale dès le second trimestre.

Le groupe, qui avait déjà mis en place un programme d'optimisation de ses charges en 2019, a décidé de recourir au chômage partiel pour certains collaborateurs privés d'activité afin de limiter l'impact de cet arrêt partiel d'activité sur sa situation financière.

DRONE VOLT demeure néanmoins très confiant sur son année à venir. A ce jour, le groupe n'enregistre aucune annulation de commandes. Son pipeline commercial reste supérieur à 15 millions d'euros et des commandes importantes pourraient être annoncées prochainement.

Prochain communiqué : Résultats annuels 2019, le 18 mars 2020

