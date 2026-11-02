DRONE VOLT : DRONE VOLT et Sol.One annoncent la réussite de leurs premiers essais en France pour le SABOTEUR, leur porte-drones aérien VTOL longue endurance

Villepinte, le 2 novembre 2026

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce le succès des premiers essais réalisés en France avec son partenaire belge Sol.One autour du système SABOTEUR UAV, un porte-drones aérien VTOL longue endurance capable d'emporter et de déployer des quadricoptères intercepteurs.

Ces premiers essais constituent une nouvelle étape concrète dans le partenariat conclu entre les deux sociétés en septembre dernier [1] , comprenant notamment u ne commande ferme de 50 millions d'euros minimum répartie sur les 5 prochaines années ainsi que la commercialisation du système Saboteur UAV en France auprès de clients désignés.

Sol.One est spécialisé dans la conception et la fabrication de plateformes d'avionique critique pour la sécurité et de systèmes de drones civils et militaires, avec des applications couvrant notamment la lutte anti-drone (LAD), les systèmes longue portée et les essaims de drones pilotés par intelligence artificielle.

SABOTEUR : un porte-drones aérien VTOL longue élongation

Le SABOTEUR UAV est une plateforme aérienne VTOL (Vertical Take-Off and Landing), capable de décoller et d'atterrir verticalement. Conçu pour des missions de longue durée, il dispose d'une architecture de porte-drones permettant d'emporter et de déployer des quadricoptères intercepteurs au cours de la mission.

Le système dispose notamment :

d'une autonomie opérationnelle d'environ 400 à 500 km ;

d'une endurance pouvant atteindre 5 heures de vol ;

d'une altitude de fonctionnement pouvant atteindre 5 km AGL (Above Ground Level) ;

d'une capacité de décollage et d'atterrissage vertical (VTOL) ;

d'une architecture de porte-drones permettant l'emport et le déploiement de quadricoptères intercepteurs.

Cette combinaison entre VTOL, longue endurance, rayon d'action et capacité d'emport de drones intercepteurs permet au SABOTEUR de répondre à des missions nécessitant mobilité, permanence aérienne et déploiement de vecteurs complémentaires.

Des premiers essais réussis en France

Les premiers essais du SABOTEUR UAV se sont déroulés en France, sur un site professionnel protégé et exploité par DRONE VOLT, conformément aux attentes et le système a réalisé avec succès les missions prévues dans le cadre de cette première campagne.

Ce site permet à DRONE VOLT et à ses partenaires de réaliser des essais, évaluations et démonstrations dans un environnement professionnel maîtrisé, afin de confronter les technologies aux besoins opérationnels exprimés par les grands donneurs d'ordre.

Il constitue ainsi un outil supplémentaire pour accélérer l'évaluation des solutions proposées par DRONE VOLT et ses partenaires avant leur déploiement opérationnel.

Le DaaS poursuit sa montée en puissance

Les prestations d'essais, de démonstration et d'accompagnement opérationnel viennent également renforcer l'activité DaaS (Drone as a Service) de DRONE VOLT .

Au-delà de la commercialisation des plateformes, le Groupe développe une offre permettant de proposer à ses clients une capacité opérationnelle complète associant technologies, opérateurs qualifiés, moyens d'essais et expertise métier .

L'offre DaaS de DRONE VOLT est aujourd'hui déployée sur quatre continents, avec des applications dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, l'énergie, l'industrie, la sécurité et les opérations techniques spécialisées.

DRONE VOLT constate actuellement une forte accélération de la demande de prestations par drone auprès de ses clients. Au regard de cette dynamique, de l'élargissement des missions proposées et des projets actuellement en développement, le Groupe anticipe un doublement des facturations de son activité DaaS en 2027 par rapport à 2026 .

Cette évolution devrait r enforcer la contribution des services à forte valeur ajoutée dans le mix d'activités du Groupe et apporter à DRONE VOLT une visibilité accrue sur les prochains mois et sur l'exercice 2027 .

Un partenariat qui apporte de la visibilité à DRONE VOLT

La concrétisation des premiers essais du SABOTEUR en France, associée au développement du DaaS et à la montée en puissance des services, vient ainsi renforcer la visibilité du Groupe sur son activité future.

Marc COURCELLE, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « Le succès de ces premiers essais du SABOTEUR UAV en France constitue une nouvelle étape concrète dans notre partenariat avec Sol.One. Quelques semaines après l'annonce de notre accord, nous sommes désormais en mesure de présenter et d'évaluer cette technologie dans des conditions professionnelles répondant aux attentes des grands donneurs d'ordre.

Le SABOTEUR est un porte-drones aérien VTOL longue endurance, capable d'emporter et de déployer des drones intercepteurs. Notre capacité à tester et présenter ces technologies en France dans un environnement professionnel maîtrisé constitue un véritable atout.

Cette approche s'inscrit pleinement dans le développement de notre offre Drone as a Service. Nous constatons aujourd'hui une forte accélération de la demande sur cette activité, désormais déployée sur quatre continents. Au regard de la dynamique actuelle et des nouveaux projets en développement, nous anticipons un doublement des facturations DaaS en 2027. »

Prochain communiqué : chiffre d'affaires annuel, 13 janvier 2027.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

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[1] Voir le communiqué de presse du 2 septembre 2026 .