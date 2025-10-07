DRONE VOLT : DRONE VOLT et AMPACIMON unissent leurs forces pour révolutionner l'installation des capteurs DLR grâce à une technologie de drone exclusive

Villepinte (France), Loncin (Belgique) - Le 7 octobre 2025

Deux leaders mondiaux de leurs secteurs respectifs, AMPACIMON, expert international en surveillance dynamique des réseaux électriques ( Dynamic Line Rating – DLR), et DRONE VOLT, acteur majeur de la robotique aérienne professionnelle, annoncent la signature d'un partenariat exclusif pour l'installation automatisée de capteurs DLR sur les lignes à haute et très haute tension, grâce à une technologie de drone avancée immunisé contre les champs magnétiques.

Une alliance stratégique au service de la performance énergétique

Cette collaboration associe le savoir-faire unique d'AMPACIMON dans la mesure et l'optimisation en temps réel des données relatives aux lignes électriques à l'expertise de DRONE VOLT dans les interventions aériennes en environnement complexe .

Ensemble, les deux entreprises proposent une solution de pose de capteurs Sense X (développés par AMPACIMON) par drone, combinant précision, rapidité et sécurité.

Une solution à haute valeur ajoutée pour les opérateurs de réseaux

Le LINEDRONE DLR-SX , développé par DRONE VOLT, permet d'installer les capteurs AMPACIMON directement sur les conducteurs sous tension, sans coupure de service .

Cette approche réduit considérablement les coûts d'installation et les risques humains, tout en accélérant le déploiement des technologies DLR sur les réseaux électriques mondiaux.

Les bénéfices de cette proposition de valeur différenciante pour les opérateurs de réseaux ( TSO / DSO ) sont immédiats et multiples :

Sécurité : élimination des interventions manuelles dans les zones à risque ;

: élimination des interventions manuelles dans les zones à risque ; Vitesse : installation rapide sans interruption du service ;

: installation rapide sans interruption du service ; Précision : positionnement millimétrique grâce à la navigation et à l'étalonnage embarqués ;

: positionnement millimétrique grâce à la navigation et à l'étalonnage embarqués ; Rentabilité : réduction significative des coûts par rapport aux méthodes traditionnelles ;

: réduction significative des coûts par rapport aux méthodes traditionnelles ; Durabilité : diminution de l'empreinte carbone grâce aux opérations par drone.

Une coopération internationale pour les infrastructures du futur

Ce partenariat exclusif illustre une dynamique européenne et nord-américaine visant à moderniser la surveillance et la maintenance des infrastructures électriques dans un contexte de transition énergétique au niveau mondial. Cette solution commune sera déployée dès la fin de l'année 2025 sur des marchés stratégiques .

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « L'expérience de DRONE VOLT en matière d'interventions sur lignes sous tension est précieuse pour ce partenariat avec AMPACIMON. Leader mondial de la robotique aérienne, notre savoir-faire garantit une précision et une fiabilité sans égal dans des environnements exigeants. L'intégration des capteurs Sense X aux drones de précision de DRONE VOLT marque une avancée majeure. Ensemble, nous proposons à nos clients une solution sûre, rapide et écologique pour le déploiement de capteurs critiques. Ce partenariat démontre la capacité de DRONE VOLT à concevoir des solutions robotisées à très forte valeur ajoutée pour les infrastructures critiques, conformément à nos nouvelles orientations stratégiques. L'innovation franco-belge s'exporte désormais à l'échelle mondiale. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025, mercredi 15 octobre 2025.

À propos d'AMPACIMON

AMPACIMON est un leader mondial dans la mesure et l'optimisation en temps réel des lignes électriques.

Ses capteurs Sense X et sa technologie Dynamic Line Rating (DLR) permettent aux gestionnaires de réseaux d'augmenter la capacité de transport d'énergie tout en garantissant la sécurité et la durabilité des infrastructures.

Basée à Loncin (Belgique) et active dans plus de 25 pays, AMPACIMON accompagne les opérateurs de réseaux dans leur transition énergétique.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25

aviolette@aya-communication.fr