DRONE VOLT : DRONE VOLT et AMPACIMON posent avec succès un capteur DLR sur une ligne en tension de 220 kV grâce au LINEDRONE DLR

Une avancée stratégique dans la maintenance intelligente et l'optimisation dynamique des capacités de réseau

Villepinte, le 29 avril 2025

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, et AMPACIMON, leader mondial de la technologie Dynamic Line Rating (DLR), annoncent la réussite de la pose par drone d'un capteur DLR sur une ligne haute tension de 220 kV en service, opérée par un gestionnaire public européen de transport d'électricité. Cette opération confirme la fiabilité, la rapidité et la précision du LINEDRONE DLR pour des interventions complexes sur lignes sous tension, dans un contexte mondial où l'électricité devient un levier stratégique de développement économique.

Fiche technique – LINEDRONE DLR

Poids au décollage : 24,7 kg

Dimensions : 1,35 m x 1,35 m x 0,75 m

Temps d'installation du capteur : 1 minute 30 maximum

Immunité électrique : jusqu'à 315 kV

Compatibilité : lignes simples, faisceaux doubles, triples ou quadruples ; conducteurs de 16 mm à 40 mm de diamètre

Mission réalisée :

Ligne : aérienne 220 kV – sous tension

Hauteur d'intervention : 50 mètres

Technologie posée : capteur AMPACIMON DLR, mesurant température, flèche, courant et vibrations en temps réel

Méthode : drone aérien, bras robotisé embarqué, pose sans contact humain, sans interruption

L'électricité, un enjeu mondial pour la croissance

Dans un monde en transition énergétique, l'accès fiable à l'électricité constitue un enjeu géostratégique majeur :

Il permet d'augmenter significativement la capacité de production des entreprises ;

Il favorise l'implantation stratégique des industriels sur les territoires bien desservis en énergie.

La technologie Dynamic Line Rating (DLR) répond à cette nécessité, en optimisant instantanément la capacité des lignes existantes, jusqu'à +40 %, sans lourds travaux d'infrastructure. La transition énergétique s'appuie désormais sur des solutions technologiques capables d'agir directement sur les actifs critiques de transport et de distribution électrique, comme le permettent les systèmes DLR combinés aux drones intelligents.

Un nouveau standard pour l'installation de capteurs réseau

Intervention rapide (< 2 min)

Zéro interruption de ligne

Suppression des risques pour les techniciens

Réduction significative des coûts d'installation

Grâce au LINEDRONE DLR, la pose de capteurs intelligents devient un levier concret d'amélioration des performances réseau et de rentabilité industrielle, pour les opérateurs comme pour leurs clients finaux.

Ampacimon, leader mondial du DLR

Présent depuis 2010, Ampacimon équipe aujourd'hui des dizaines de gestionnaires de réseau à travers le monde. Ses capteurs DLR sont reconnus pour leur fiabilité, précision et facilité d'intégration.

Une opportunité de croissance pour DRONE VOLT

Cette avancée majeure permet de valider l'utilisation du LINEDRONE DLR dans un scénario complexe et opérationnel.

Elle permet également de renforcer son accès aux marchés du smart grid, de la digitalisation réseau et des services à haute valeur ajoutée.

Enfin, elle offre des perspectives de déploiement prometteuses avec les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité dans le monde.

DRONE VOLT valorise et adapte la technologie du LINEDRONE pour l'installation de capteurs de Dynamic Line Rating (DLR). Grâce à une capacité d'emport de charge utile importante et à une conception optimisée pour le travail en environnement haute tension, le LINEDRONE est l'un des rares drones au monde capable de travailler au contact direct de lignes énergisées en toute sécurité.



DRONE VOLT a démontré sa capacité à intégrer des technologies externes comme les capteurs DLR développés par AMPACIMON, en valorisant les développements antérieurs du LINEDRONE tout en élargissant ses cas d'usage sur les réseaux électriques.



Cette polyvalence positionne le LINEDRONE comme une plateforme d'intervention unique pour la modernisation et la digitalisation des actifs critiques de transport et de distribution d'électricité.

Marc COURCELLE, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « Dans un contexte mondial où l'électricité est au cœur des enjeux économiques et industriels, cette mission montre que nous savons allier précision technologique et vision stratégique. Le LINEDRONE DLR est un outil de transformation pour les réseaux du futur. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025, mercredi 16 juillet 2025.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles

sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25

aviolette@aya-communication.fr