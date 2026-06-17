DRONE VOLT : DRONE VOLT enrichit son offre avec les drones intercepteurs développés par le spécialiste letton DK Unity

Villepinte, le 17 juin 2026

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, annonce, à l'occasion du salon Eurosatory, la signature d'un accord de partenariat avec la société lettone DK Unity, spécialisée dans le développement de drones intercepteurs destinés à la lutte anti-drones.

Cet accord a été officialisé ce mardi 16 juin, en présence de Stefano Valentini, Président du conseil d'administration de DRONE VOLT et Vladimir Rusanov, Président Directeur Général de DK Unity. Il va permettre à DRONE VOLT de représenter et commercialiser l'ensemble des intercepteurs de drones de types NS1, NS2 et NS3 développés par DK Unity en France et dans les pays francophones.

Dans un contexte de dronisation croissante des conflits armés et théâtres d'opération, les besoins en solutions d'interception connaissent une forte croissance, tant pour les forces armées que pour les acteurs de la sécurité et de la protection des infrastructures sensibles. Avec ce partenariat, DRONE VOLT complète son offre dans le domaine de la lutte anti-drones en s'appuyant sur les technologies développées par DK Unity, utilisées notamment par l'armée ukrainienne .

Basée en Lettonie, DK Unity est une entreprise technologique avec une approche axée sur le logiciel, concevant et fabriquant des systèmes UAV autonomes de nouvelle génération éprouvés lors de déploiements opérationnels en Ukraine. Ces drones intercepteurs ont prouvé leur efficacité grâce à des liaisons de données résilientes, des ordinateurs de vol résistants aux perturbations et brouillages et une navigation locale dans l'optique de réutilisation.

La gamme DK Unity commercialisée par DRONE VOLT comprend :

NS 1 — Fermeture de l'espace aérien

Un drone intercepteur léger à faible coût destiné à la neutralisation de drones de reconnaissance et de surveillance. Le NS1 peut atteindre 180 km/h, dispose d'une charge utile de 2 kg avec variantes jour et nuit.

NS 2 — Interception à l'approche

Un système d'interception conçu pour neutraliser des menaces à plus longues distances. À 220 km/h, le NS-2 intercepte les drones de reconnaissance et les munitions de moyenne portée, alors qu'ils sont encore en approche. Il les neutralise avant qu'ils n'atteignent les paramètres de tir. Une aérodynamique optimisée lui permet de maintenir les altitudes critiques où les intercepteurs plus lents perdent la course.

NS 3 — Rien ne le dépasse

Le vecteur le plus rapide de la gamme, et la réponse à tout ce qui tente de s'échapper. Le NS-3 navigue à 210 km/h et avec des pics de vitesse à 350km/h, dépassant et détruisant des drones d'évitement de type Shakhed et les drones ISR qui éviteraient n'importe quel intercepteur conventionnel. Une plateforme purement anti-UAS.

Stefano Valentini, Président du conseil d'administration de DRONE VOLT, déclare : « Ce partenariat commercial avec DK Unity permet d'enrichir notre offre en matière de lutte anti-drone. Il s'inscrit dans la stratégie de DRONE VOLT visant à proposer des solutions innovantes et souveraines répondant aux besoins croissants des acteurs de la défense, de la sécurité et de la protection des infrastructures critiques . »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, jeudi 16 juillet 2026.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

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