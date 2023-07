DRONE VOLT : DRONE VOLT dépasse d'ores et déjà son chiffre d'affaires 2022 à mi-année 2023

Villepinte, le 12 juillet 2023

Chiffre d'affaires semestriel multiplié par 4 à 16,2 millions d'euros ;

Fort impact du plus gros contrat historique signé en février 2023 (12 millions d'euros à fin juin) ;

Nombreux leviers de croissance pour le second semestre grâce aux nouvelles offres à forte valeur ajoutée ;

Confirmation de l'objectif annuel de doublement du chiffre d'affaires en 2023.

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente son chiffre d'affaires non audité du 1 er semestre 2023.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS S1 2022 S1 2023 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 1 387 719 -48% dont Distribution 2 636 15 453 486% TOTAL 4 023 16 172 302% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 928 273 -71% dont Distribution 445 1 330 199% TOTAL 1 373 1 603 17% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 67% 38% - 29 points dont Distribution 17% 9% - 8 points TOTAL 34% 10% -24 points

« Notre 1 er semestre 2023 est en tous points exceptionnel. Nous avons signé une commande record qui nous permet déjà de dépasser le chiffre d'affaires historique que nous avions réalisé sur l'ensemble de l'année dernière. Nous avons en outre finalisé les développements de nos nouvelles offres, que ce soit le Linedrone et l'offre de Drone as a Service et nous avons réalisé une acquisition ciblée nous offrant un potentiel commercial important à compter du 2 nd semestre 2023 pour nos activités FACTORY et SERVICES à forte valeur ajoutée. Enfin, nous avons réussi deux levées de fonds qui nous offrent la sérénité financière nécessaire à la bonne exécution de notre plan de vol. Nous sommes donc très confiants pour la suite de l'exercice. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT.

Chiffre d'affaires semestriel record à 16,2 millions d'euros

Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023 s'élève à 16,2 millions d'euros contre 4,0 millions à fin juin 2022, soit une multiplication par 4. Le chiffre d'affaires réalisé en 6 mois dépasse de 18% celui réalisé sur l'ensemble de l'année 2022 (13,7 millions d'euros).

Comme attendu, le chiffre d'affaires semestriel reflète le succès commercial enregistré en février 2023 avec la plus importante commande de l'histoire de Drone Volt, à plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Après seulement 4 mois et malgré les tensions d'approvisionnement de l'ensemble de l'industrie, Drone Volt a livré, facturé, encaissé et reconnu en chiffre d'affaires environ 12 millions d'euros. Le solde devrait être exécuté dans les meilleurs délais au cours du 2 nd semestre 2023.

À noter qu'au 1 er semestre 2022, Drone Volt avait facturé 550 keuros de redevances dans le cadre du partenariat avec la société américaine Aquiline Drone (l'accord de licence n'est plus intégré dans les comptes depuis juin 2022) et intégré, à compter du 18 janvier, les activités de la société néerlandaise SKYTOOLS. À données comparables, l'activité est en progression de 366%.

L'arrêt des facturations de redevances aux Etats-Unis explique l'essentiel du recul de l'activité de la division DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY qui a tout de même assemblé, livré et facturé 27 drones au cours du 1 er semestre 2023, dont 19 best-sellers HERCULES 20, contre 29 au 1 er semestre 2022.

Taux de marge brute affecté par le mix produit

La Marge brute de Drone Volt ressort à 10% du chiffre d'affaires à fin juin 2023 contre 34% au 1 er semestre 2022. L'écart provient de l'évolution du mix produit avec une croissance tirée par l'activité de distribution et l'arrêt des facturations de redevances de licence à Aquiline Drones.

Confirmation de l'objectif annuel

Au-delà du solde du contrat historique, Drone Volt peut compter sur de nouveaux leviers de croissance à compter du 2 ème semestre 2023, grâce au lancement commercial de deux nouvelles offres de rupture sur le marché des drones civils professionnels :

Le LINEDRONE, développé en collaboration avec HYDRO-QUEBEC, destiné à l'inspection complexe des lignes de transport d'électricité à haute tension, dont les premières unités seront livrées au cours du mois de juillet ;

L'offre à l'usage « Drone as a Service » basée sur la facturation à l'utilisation et non à la détention de ses produits sans équivalents. Comme annoncé le 28 juin dernier, Drone Volt a signé un premier contrat significatif pour sa nouvelle offre avec une première période ferme de 12 mois qui devrait générer un chiffre d'affaires substantiel de plusieurs centaines de milliers d'euros.

Par ailleurs, l'intégration des équipes de Lorenz Technology, société danoise spécialisée dans les solutions d'inspection et de surveillance par drone, depuis avril 2023, permet de finaliser le développement d'une nouvelle famille de drones qui verra le jour prochainement et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à forte valeur ajoutée, dont le pilotage à distance.

Fort de ces atouts, Drone Volt confirme son objectif annuel de doublement de son chiffre d'affaires en 2023 (13,7 millions d'euros en 2022).

Prochain communiqué : Résultats du 1 er semestre 2023, mercredi 13 septembre 2023

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 millions d'euros en 2022.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

