DRONE VOLT : DRONE VOLT démontre la pertinence de son orientation vers les activités à forte marge

Villepinte, le 15 janvier 2026

Chiffre d'affaires annuel 2025 à 8,8 M€, avec des activités à forte marge en croissance de +21% et qui représente désormais la majorité des revenus ;

Forte progression du taux de marge brute (42% en 2025 vs 13% en 2024), en lien avec la montée en puissance des activités à forte marge ;

Structure financière renforcée par plusieurs opérations (25 M€ levés en 2025) ;

Début d'exercice commercial très actif permettant d'anticiper une croissance des activités à forte marge en 2026.

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, présente son chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2025.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS 2024 2025 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 4 408 5 349 +21% dont Distribution 28 254 3 406 -88% TOTAL 32 662 8 755 -73% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 2 355 3 128 +33% dont Distribution 1 877 518 -72% TOTAL 4 232 3 646 -14% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 53% 58% + 5 points dont Distribution 7% 15% + 8 points TOTAL 13% 42% +29 points

« L'année 2025 a été dense et structurante pour DRONE VOLT.

Tout d'abord, nous avons confirmé la pertinence de notre pivot stratégique vers les activités à forte marge ainsi que notre capacité à proposer des produits et services à haute valeur ajoutée à nos clients. De plus, nous sommes parvenus à renforcer considérablement notre structure financière grâce à plusieurs opérations. Enfin, notre présence accrue sur le marché nord-américain nous permet d'accéder à de nouveaux débouchés prometteurs.

Nous connaissons un début d'année 2026 prometteur et nous nous attendons à réaliser une nouvelle année de croissance de nos activités à forte marge, dans la continuité de ces derniers mois. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT.

Une activité désormais orientée vers la vente de drones conçus en interne et les prestations à forte marge

DRONE VOLT enregistre sur l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 8,8 millions d'euros (32,7 millions d'euros en 2024), avec un niveau de facturations élevé au 4 ème trimestre de l'exercice (2,8 millions d'euros).

Le chiffre d'affaires de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY (activités de production, de prestations de services et de formation) atteint 5,3 millions d'euros, en forte progression de +21% par rapport à 2024. Cette croissance de l'activité démontre la pertinence de la stratégie suivie par la Société, à savoir de se concentrer sur ses produits et services élaborés en interne. Ces activités stratégiques représentent 61% des facturations sur l'exercice.

DRONE VOLT a conservé une bonne dynamique commerciale, avec la vente de 78 drones sur l'année 2025 (53 en 2023, 105 en 2024), dont quasiment 50% en Amérique du Nord (28 aux États-Unis et 9 au Canada). Cette répartition géographique des ventes démontre ainsi le caractère prometteur de l'accord majeur signé en début d'exercice avec un distributeur américain [1] pour accroître la présence de DRONE VOLT en Amérique du Nord ainsi que la capacité de la Société à proposer des produits adaptés aux enjeux de ce marché.

Le segment « SERVICES & ACADEMY » a également été très dynamique, en s'appuyant sur les différents contrats de R&D et de prestations de services signés au cours de l'exercice. En particulier, le contrat de R&D signé avec Hydro-Québec en septembre 2025 [2] , pour le développement d'un vecteur aérien électriquement immunisé de nouvelle génération, continuera de contribuer significativement en 2026.

Enfin, le chiffre d'affaires issus des activités de Distribution ressort à 3,4 millions d'euros (28,3 millions d'euros en 2024). Pour rappel, le contrat de distribution historique a été arrêté à la fin du 3 ème trimestre 2024.

Une orientation vertueuse qui se traduit dans le taux de marge brute

La marge brute de la branche DRONE VOLT FACTORY, SERVICES &ACADEMY est également en forte progression de +33% et atteint 3,1 millions d'euros en 2025 (vs 2,4 millions d'euros en 2024). En prenant en compte les activités de Distribution, la marge brute globale de l'exercice atteint 3,6 millions d'euros (4,2 millions d'euros en 2024).

Le taux de marge brute de la branche DRONE VOLT FACTORY, SERVICES &ACADEMY poursuit sa progression et atteint 58% sur l'exercice 2025 (53% en 2024), démontrant la capacité de DRONE VOLT à accroître la valorisation de son savoir-faire sur ses produits et services aux caractéristiques de pointe. En cohérence avec la stratégie centrée sur les activités à forte marge, le taux de marge brute de DRONE VOLT augmente fortement sur un an et atteint 42% (+29 points).

En parallèle, la revue stratégique des activités de DRONE VOLT annoncée fin 2024 a pleinement contribué à réduire la structure de coûts du Groupe. Néanmoins, en raison de revenus moins élevés qu'anticipé initialement sur les derniers contrats de R&D signés, la Société ne pourra pas atteindre un EBITDA positif sur le second semestre de l'exercice 2025.

Une structure financière renforcée et une présence accrue en Amérique du Nord

Au cours de l'exercice 2025, DRONE VOLT a réalisé plusieurs opérations financières, qui lui ont permis de lever un montant total d'environ 25 millions d'euros et de renforcer ainsi considérablement ses fonds propres.

Ces opérations, soutenues par plusieurs investisseurs américains (dont Armistice Capital L.L.C), se sont accompagnées d'un renforcement de la présence du Groupe en Amérique du Nord, un segment géographique qui a déjà représenté presque 50% des ventes de drones du Groupe sur l'année écoulée.

Perspectives commerciales favorables, portées par un début d'année prometteur et les prestations à forte marge

DRONE VOLT fait état d'un fort intérêt pour ses produits et services en ce début d'année 2026, qui devrait se traduire par la signature de plusieurs contrats significatifs sur lesquels le groupe communiquera dans les prochains jours.

En effet, DRONE VOLT vient d'être retenu par un grand groupe énergétique pour des activités de formation et a signé ou est entré dans la dernière phase de négociation pour 3 contrats significatifs relatifs à des prestations de services. Enfin, la vente de 2 LINEDRONE à un nouveau client est également bien engagée. Cette forte activité devrait soutenir la trajectoire de croissance de la branche DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY. Le Groupe anticipe ainsi une nouvelle croissance du niveau d'activité de ses prestations à forte marge en 2026, dans la continuité de la très bonne fin d'année 2025.

Pour faire face à cette activité commerciale intense, le Groupe va poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées, en s'appuyant notamment sur sa structure financière renforcée.

Enfin, DRONE VOLT confirme que sa réflexion stratégique annoncée fin 2025 [3] et pouvant aboutir à une cotation au Nasdaq, le marché américain de référence pour les sociétés technologiques, est toujours en cours.

Prochain communiqué : Résultats annuels 2025, mercredi 18 mars 2026.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25

aviolette@aya-communication.fr

[1] Voir le communiqué de presse du 19 février 2025 .

[2] Voir le communiqué de presse du 22 septembre 2025 .

[3] Voir le communiqué de presse du 9 décembre 2025 .