DRONE VOLT : DRONE VOLT confirme ses objectifs de croissance

Villepinte, le 18 septembre 2024

Chiffre d'affaires semestriel 2024 record, à 23,4 M€ ;

Forte progression de la marge brute (+26%) ;

Fin du cycle d'investissements massifs pour lancer les nouvelles offres à forte valeur ajoutée ;

Niveau de fonds propres toujours solide, à 19,1 M€ et endettement financier net maîtrisé ;

Nouveau cycle de retour sur investissement engagé au second semestre 2024 pour viser un EBITDA positif à partir de 2025.

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente ses résultats semestriels au 30 juin 2024 [1] .

Données auditées en keuros – Normes IFRS S1 2023 S1 2024 Variation Variation Chiffre d'affaires 15 910 23 366 +7 456 +47% Marge brute 1 787 2 256 +469 +26% Charges d'exploitation (hors dotations

aux amortissements et provisions) 2 873 3 369 +496 +17% Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA) (1 086) (1 113) -27 +2% Dotations aux amortissements et provisions

et autres produits et charges d'exploitation (1 326) (1 687) +361 +27% Résultat Opérationnel Courant (2 412) (2 800) -388 +16% Autres produits et charges opérationnels (115) (678) -563 +490% Résultat Opérationnel (2 528) (3 478) -950 +38% Coût de l'endettement financier (79) (91) -12 +15% Autres produits et charges financiers (16) (12) +4 -25% Charges d'impôt 183 193 +10 +5% Résultat Net (2 437) (3 389) -952 +39%

« Ce semestre est marqué par un niveau d'activité record, où nous réalisons un chiffre d'affaires presque équivalent à celui de toute l'année 2023. Plus encore, nous observons une forte demande pour nos produits et services, qui s'est traduite par une commande record pour notre best-seller HERCULES 20 ainsi qu'une nouvelle commande pour l'HELIPLANE.

Nous sommes également particulièrement satisfaits de l'amélioration de notre marge brute, qui reflète la très bonne dynamique de nos activités à forte marge, notamment dans les services. Le cycle vertueux engagé, après une phase de très lourds investissements en moyens technologiques et humains, ainsi que notre confiance dans nos perspectives commerciales nous permet de viser un EBITDA positif dès 2025, ce qui constituera un point d'étape essentiel dans le développement de DRONE VOLT. »

Chiffre d'affaires semestriel 2024 quasiment au niveau du chiffre d'affaires annuel 2023

DRONE VOLT a enregistré un chiffre d'affaires consolidé record de 23,4 millions d'euros en seulement 6 mois, en forte hausse de 47%, qui constitue déjà un niveau déjà équivalent au record établi pour toute l'année 2023 (23,9 millions d'euros).

La marge brute consolidée du Groupe ressort à 2,3 millions d'euros, en croissance de 26% par rapport au 1 er semestre 2023, une performance notamment obtenue grâce à la croissance des activités à forte marge (dont DRONE VOLT SERVICES). Cette trajectoire est en ligne avec l'objectif annoncé en mars 2024 de faire croître fortement cet indicateur sur l'exercice en cours.

Des soldes intermédiaires de gestion affectés par un effet de base négatif et une opération comptable

Dans ce contexte de forte croissance, DRONE VOLT est parvenu à maîtriser la progression de ses charges d'exploitation (+17%), avec une trajectoire bien inférieure à celle de la hausse du niveau d'activité (+47%). Les frais de personnel apparaissent en hausse de 0,4 million d'euros sur ce 1 er semestre, en raison d'un effet de base défavorable lié au rachat des activités d'Air Marine qui a permis le lancement de l'activité DRONE VOLT EXPERT sur le 2 nd semestre 2023, qui emploie désormais 16 collaborateurs à fin juin 2024. A périmètre constant, les frais de personnel sont en recul d'environ 0,1 million d'euros. L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) apparaît ainsi quasi stable sur un an, à -1,1 million (-2%), preuve que la société est parvenue à absorber ces coûts additionnels grâce à la montée en puissance de ses offres à forte valeur ajoutée. A noter que l'EBITDA s'améliore sensiblement par rapport à son niveau du 2 nd semestre 2023 (-1,4 million d'euros), illustrant l'inversion de tendance favorable engagée par la société et qu'elle compte amplifier dans les prochains semestres pour tendre vers son objectif de rentabilité.

Le résultat opérationnel courant ressort à -2,8 millions d'euros, en repli par rapport au 1 er semestre 2023 (-2,4 millions). Les autres produits et charges opérationnels sont affectés ce semestre par le traitement purement comptable des frais liés à l'augmentation de capital de janvier 2024, expliquant la variation par rapport au 1 er semestre 2023 (-0,7 million d'euros vs -0,1 million). Après prise en compte des charges financières nettes (-0,1 million) et des charges d'impôt (0,2 million), le résultat net de la période ressort à -3,4 millions d'euros, par rapport au 1 er semestre 2023 (-2,4 millions d'euros).

Un niveau de fonds propres toujours solide à 19 millions d'euros

DRONE VOLT affiche toujours un solide niveau de fonds propres de 19,1 millions d'euros à fin juin 2024, contre 20,0 millions d'euros à fin 2023.

L'endettement financier net [2] s'élève à 3,8 millions d'euros, contre 3,7 millions à fin 2023, toujours essentiellement composé d'un prêt Innovation de 2,5 millions accordé en 2022 par Bpifrance et de trois PGE pour 1,2 million d'euros.

Cette structure financière ne tient pas compte du produit net de l'augmentation de capital réalisée avec succès en juillet 2024.

DRONE VOLT confirme son ambition annuelle de croissance de la marge brute et annonce viser un EBITDA positif en 2025

Comme annoncé dès la publication de ses résultats annuels 2023, Drone Volt confirme son objectif annuel de croissance de la marge brute, porté par le dynamisme des activités à forte marge :

Le segment des services poursuit sa trajectoire de croissance mois après mois et est déjà intrinsèquement profitable ;

L'augmentation des ventes de drones, illustrée par la commande record de plus de 40 HERCULES 20 annoncée en juillet 2024, qui sera intégralement exécutée au 2 nd semestre 2024 ;

semestre 2024 ; La croissance attendue autour du LINEDRONE (ventes et location de matériel, prestations de services, contrats de licences exclusives sur des zones précises) ;

Le lancement du processus de production des 50 premières unités du drone KOBRA. Les premières commandes sont attendues dans les prochaines semaines, à la suite des démonstrations organisées ce mois-ci et au cours du mois d'octobre.

Après avoir engagé jusque-là des investissements conséquents pour développer des produits et services aux caractéristiques recherchées sur le marché, DRONE VOLT entend désormais accélérer encore son développement commercial en favorisant la croissance en volume des activités à forte marge sans investissements technologiques ou humains significatifs.

En outre, DRONE VOLT a désormais pour ambition de faire évoluer sa stratégie en matière de recherche et développement. En effet, fort de son expertise et de la démonstration de ses savoir-faire, de nombreux clients envisagent de demander à DRONE VOLT des développements spécifiques que le groupe sera en mesure de réaliser, transformant ainsi une partie de sa recherche et développement d'un centre de coût en un centre de profit.

Dans ce cadre, DRONE VOLT se montre confiant dans sa capacité à enregistrer de nouvelles commandes significatives dans les prochains mois tout en réduisant ses coûts non liés aux activités de production, ce qui se traduira par un plan d'économies mis en place au cours du second semestre.

La mise en œuvre de cette dynamique vertueuse, qui se traduit déjà par une trajectoire d'amélioration structurelle de ses marges au 2 nd semestre 2024, permet à la société de viser un EBITDA positif dès l'année 2025.

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2024 sera mis en ligne sur le site Internet de la société dans les délais légaux.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024, 16 octobre 2024

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 75%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

[1] Dans le cadre de l'arrêté des comptes, le chiffre d'affaires et la marge brute ont été ajustés par rapport aux données présentées lors de la publication du chiffre d'affaires semestriel le 8 juillet 2024 (respectivement 23 631k€ et 2 547k€).

[2] Dettes financières - trésorerie