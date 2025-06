DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce une nouvelle commande pour le LINEDRONE et la poursuite des négociations commerciales aux États-Unis et au Moyen-Orient

Villepinte, le 10 juin 2025

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce une nouvelle commande pour un LINEDRONE et des avancées dans ses négociations aux États-Unis et au Moyen-Orient.

DRONE VOLT annonce avoir reçu une nouvelle commande pour un LINEDRONE en Amérique du Nord. Cette solution d'inspection des lignes électriques à haute tension a été conçue pour réaliser des missions critiques tout en maintenant le réseau électrique en fonctionnement. En outre, le groupe précise qu'il négocie actuellement plusieurs contrats de prestations de services auprès d'acteurs industriels intéressés par les caractéristiques de ce même drone.

Pour mémoire, le LINEDRONE est un drone autonome à longue autonomie conçu pour les missions de surveillance linéaire. Doté de capteurs multispectraux, d'IA embarquée et de capacités de transmission en temps réel, il offre une solution clé-en-main pour les opérateurs de réseaux électrique haute tension (> 350 000 volt).

Avancées de plusieurs négociations commerciales à l'international

En parallèle, DRONE VOLT annonce des avancées significatives dans ses négociations commerciales à l'international :

Aux États-Unis, des négociations avancées sont en cours avec plusieurs opérateurs privés afin de déployer l'ensemble de la gamme de drones du groupe, aussi bien dans le cadre de missions de surveillance que pour des missions de nettoyage à haute pression ;

Au Moyen-Orient, DRONE VOLT négocie actuellement le déploiement de nombreux drones HERCULES 20 spray pour effectuer des missions de nettoyage de façades d'immeuble, mais aussi pour des missions de prestations de services.

Le groupe s'attend ainsi à des retombées concrètes et significatives à brève échéance, qui contribueraient alors à l'objectif d'atteindre un EBITDA positif dès 2025.

« Cette activité commerciale dense illustre la pertinence de nos technologies sur des marchés exigeants, et confirme la maturité opérationnelle du LINEDRONE et de nos solutions d'inspection et de surveillance. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Nous sommes fiers d'accompagner nos partenaires dans la transformation de leurs capacités opérationnelles. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025, mercredi 16 juillet 2025.

