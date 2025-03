DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce une nouvelle commande pour la Marine Nationale

Villepinte, le 4 mars 2025

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la commande d'un nouvel HELIPLANE et d'un HERCULES 20 par la Marine Nationale.

L'HELIPLANE de DRONE VOLT répond aux besoins spécifiques de la Marine Nationale en matière de surveillance, de reconnaissance et d'intervention. Grâce à sa capacité à décoller et atterrir verticalement, tout en offrant une autonomie de vol prolongée et une grande portée, ce drone hybride représente une avancée majeure dans les capacités aériennes militaires, en offrant une polyvalence sans égale.

Combinant les avantages du drone à voilure fixe et à voilure tournante, il offre une solution de surveillance aérienne à la fois performante et flexible, avec une empreinte au sol très faible. Il est conçu pour effectuer une variété de missions, telles que la surveillance des côtes, la cartographie des zones sensibles, et le soutien aux opérations de recherche et de sauvetage.

Sa taille compacte et ses capacités opérationnelles avancées permettent également un déploiement rapide et une intégration simplifiée dans des environnements exigeants.

Le déploiement de cet HELIPLANE marque une étape importante dans l'adoption des nouvelles technologies par les forces armées, visant à améliorer l'efficacité des opérations.

DRONE VOLT précise en outre que cet accord est également assorti d'une commande d'un HERCULES 20.

« Nous sommes ravis de voir notre technologie une nouvelle fois intégrée à la flotte de la Marine Nationale. Cela symbolise non seulement la confiance accordée à DRONE VOLT, mais également l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions aériennes de haute précision pour des missions de sécurité nationale . » déclare Marc COURCELLE, Directeur Général de DRONE VOLT.

Prochain communiqué : Résultats annuels 2024, mercredi 19 mars 2025.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88 finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73 dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25 aviolette@aya-communication.fr