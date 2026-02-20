DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce une nouvelle commande de deux LINEDRONE

Villepinte, le 20 février 2026

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, annonce une nouvelle commande de deux drones LINEDRONE LDV4, comprenant également des prestations de développements spécifiques menées en collaboration avec la société internationale de robotique et de revêtements avancés AssetCool.

Un contrat particulièrement innovant

AssetCool est une société de haute technologie pionnière dans le domaine des revêtements photoniques avancés et des systèmes de déploiement robotisés qui améliorent les performances, la capacité et la longévité des réseaux de transmission mondiaux. Grâce à sa plateforme intégrée Static Line Uprating, AssetCool permet aux entreprises de distribution d'énergie d'augmenter de manière sûre et efficace la capacité des lignes tout en minimisant les coûts et l'empreinte carbone.

Ce contrat porte sur la vente de deux drones LINEDRONE LDV4, ainsi que sur des développements spécifiques qui seront facturés par DRONE VOLT. La valeur totale de cette commande devrait se situer entre 350 000 et 400 000 euros.

Pour rappel, le LINEDRONE est un drone dédié à l'inspection de lignes électriques à haute tension, capable de se poser sur une ligne haute tension en fonctionnement à plus de 300 000 volts.

Le LINEDRONE constitue ainsi une réponse stratégique aux besoins des gestionnaires de réseau électrique en raison des caractéristiques suivantes :

Interventions sous tension, sans interruption de service ;

Réduction des risques humains et des moyens lourds (nacelles, hélicoptères) ;

Inspection précise, rapide et ciblée, même en zones difficiles d'accès ;

Intégration directe dans les plans de maintenance prédictive des grands opérateurs (TSO).

Le groupe précise en outre qu'il existe plus de 6 millions de kilomètres de lignes à haute tension (>70 000 volts) dans le monde [1] .

En outre, ce contrat pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour l'activité « drone as a service » de DRONE VOLT.

Des perspectives prometteuses à court terme

Comme indiqué dans ses perspectives pour le début d'exercice le 15 janvier dernier [2] , DRONE VOLT démarre l'année de manière prometteuse avec plusieurs négociations importantes qui pourraient aboutir rapidement.

DRONE VOLT précise que ces négociations ne concernent que des activités à forte marge, soit dans les services, soit dans la vente d'équipements fabriqués dans ses usines.

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Ce contrat reflète parfaitement la stratégie que nous mettons en œuvre depuis plus d'un an . D'une part, la vente de produits de haute technologie que nous avons mis des années à développer, d'autre part, la vente de notre R&D pour adapter les produits aux besoins spécifiques des clients, et enfin, la vente de services grâce à l'utilisation opérationnelle de ses solutions par nos propres équipes. »

Prochain communiqué : Résultats annuels 2025, mercredi 18 mars 2026.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

[1] D'après : https://www.rystadenergy.com/news/power-grids-investments-energy-transition-permitting-policies?utm

[2] Voir le communiqué de presse du 15 janvier 2026 .