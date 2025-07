DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce un rachat stratégique et se positionne comme un acteur clé du LiDAR embarqué par drone

Villepinte, le 22 juillet 2025

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce l'acquisition d'une entreprise spécialisée dans la captation et le traitement de données LiDAR par drone. Le LiDAR est une technologie de télédétection laser qui permet de modéliser un environnement en 3D avec une extrême précision.

Ce rachat stratégique s'inscrit dans la dynamique de croissance de DRONE VOLT, qui entend renforcer son expertise sur des segments à très forte valeur ajoutée. L'entreprise rachetée par DRONE VOLT s'est imposée ces dernières années comme un acteur de référence du LiDAR, avec des activités pluridisciplinaires : prestations de services aéroportés par drone, vente de matériels et logiciels, ainsi que de formations spécialisées métiers. Elle dispose, comme DRONE VOLT, de la certification Qualiopi, référence nationale en matière de formation professionnelle.

Dans le cadre de cette opération, une équipe hautement qualifiée rejoint le collectif DRONE VOLT EXPERT , la division de DRONE VOLT dédiée aux prestations de services par drone.

Le LiDAR embarqué par drone, une technologie à haute valeur ajoutée

Le LiDAR (Light Detection And Ranging) est une technologie de télédétection laser qui permet d'obtenir des modèles numériques d' environnements complexes, naturels ou urbains, avec une très grande résolution. Associée à un système GNSS et une centrale inertielle, elle génère des nuages de points haute densité, exploitables pour la cartographie, la topographie, l'aménagement du territoire, l'inspection ou encore la modélisation 3D.

Aujourd'hui, la technologie LiDAR par drone et les traitements de données associées ouvrent des perspectives considérables. Cette approche est particulièrement prometteuse pour les opérateurs civils, mais aussi pour des usages industriels avancés, qu'il s'agisse des véhicules autonomes ou des chantiers d'infrastructure majeurs.

Une acquisition à fort impact pour DRONE VOLT

Grâce à cette intégration, DRONE VOLT renforce son offre à trois niveaux :

Conception & production : cette acquisition permettra d'intégrer des systèmes LIDAR sur les drones de la gamme DRONE VOLT, en particulier le KOBRA , pour répondre aux demandes clients les plus spécifiques.

: cette acquisition permettra d'intégrer des systèmes LIDAR sur les drones de la gamme DRONE VOLT, en particulier le , pour répondre aux demandes clients les plus spécifiques. Prestations de services : les solutions LIDAR pourront désormais être proposées à l'ensemble de la clientèle de DRONE VOLT EXPERT , en France comme à l'international.

: les solutions LIDAR pourront désormais être proposées à l'ensemble de la clientèle de , en France comme à l'international. Consolidation d'un réseau d'experts au maillage national : un réseau de télépilotes (externes) LiDAR, vient renforcer le réseau d'experts Ambassadors de DRONE VOLT, avec un savoir-faire unique en matière de captation, traitement et exploitation des données LiDAR.

Marc COURCELLE, Directeur Général de DRONE VOLT :

« Cette acquisition stratégique est une étape importante pour DRONE VOLT. Elle renforce notre capacité à proposer des solutions très haut de gamme à nos clients, dans des domaines en pleine croissance. Le LiDAR est une technologie d'avenir, et l'expertise des équipes qui nous rejoignent nous permettra d'aller plus loin dans l'innovation, la personnalisation et la performance de nos services. »

Prochain communiqué : Résultats semestriels 2025, mercredi 17 septembre 2025.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

