DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce ses résultats du 1er semestre 2026

Villepinte, le 16 septembre 2026

Chiffre d'affaires du 1 er semestre de 4,8 M€, porté par la croissance des activités à forte marge (+20%) ;

Nouvelle progression du taux de marge brute, qui atteint 50% du chiffre d'affaires ;

Amélioration du résultat opérationnel et du résultat net ;

Structure financière et trésorerie toujours solides ;

Bonne dynamique commerciale attendue au 2 nd semestre de l'exercice, dans la continuité de la commande record de Sol.One (un minimum de 50 M€ sur 5 ans).

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, annonce ses résultats du 1 er semestre 2026.

Données auditées en keuros – Normes IFRS S1 2025 S1 2026 Chiffre d'affaires 4 188 4 834 [1] Marge brute 1 770 2 422 1 Charges d'exploitation (hors dotations aux amortissements et provisions) (3 317) (4 223) Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA) (1 547) (1 801) Dotations aux amortissements et provisions et autres produits et charges d'exploitation (1 417) (1 948) Résultat opérationnel courant (2 964) (3 749) Autres produits et charges opérationnels (4 173) (733) Résultat opérationnel (7 137) (4 482) Coût de l'endettement financier (277) (67) Autres produits et charges financiers (390) (7) Charges d'impôt (134) (3) Résultat net (7 938) (4 559)

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Nous avons démontré au cours de ce premier semestre notre capacité à accélérer dans les activités à forte marge, avec la montée en puissance de plusieurs contrats importants et une dynamique commerciale soutenue, qui nous permet d'élargir notre base de clients. Notre taux de marge brute, qui reflète notre savoir-faire unique et la bonne exécution de nos missions, a poursuivi sa trajectoire de croissance et nous sommes globalement parvenus à maîtriser nos coûts dans un contexte de forte activité et à améliorer très significativement notre résultat net. Notre structure financière est plus que jamais solide et nous avons renforcé considérablement nos perspectives commerciales, avec notamment la signature du protocole d'accord avec Tonner Drones et la commande record de Sol.One. »

Poursuite de la bonne dynamique des activités à forte marge

DRONE VOLT enregistre au 1 er semestre 2026 un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros, en hausse de +15% par rapport au 1 er semestre 2025. Cette trajectoire est portée par la nette progression des activités de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY (+ 20%), qui regroupe les activités à forte marge du Groupe, avec en particulier une bonne orientation des activités Drone as a service (DaaS), la montée en puissance des activités en lien avec la surveillance de lignes électriques et des ventes de drones élaborés en interne toujours solide.

La marge brute est en croissance de +37% sur le semestre et atteint 2,4 millions d'euros. Le taux de marge brute poursuit sa trajectoire de croissance (10% au 1 er semestre 2024, 42% au 1 er semestre 2025) et atteint 50% au 1 er semestre 2026, démontrant la capacité de DRONE VOLT à accroître la valorisation de ses prestations à forte valeur ajoutée auprès du marché.

Des comptes semestriels reflétant la hausse de l'activité

Dans un contexte de forte activité, DRONE VOLT enregistre une hausse de ses charges d'exploitation, hors dotations aux amortissements et provisions, qui atteignent 4,2 M€ (vs 3,3 M€ au 1 er semestre 2025). Dans le détail, les charges de personnel augmentent de 0,3 million d'euros sur un an, comprenant les embauches de nouveaux collaborateurs afin de répondre à la croissance et aux perspectives favorables, et les charges externes progressent de 0,6 million d'euros, reflétant notamment les efforts engagés pour accroître la visibilité des solutions proposées par le Groupe.

En prenant en compte les dotations aux amortissements et provisions (1,9 M€), le résultat opérationnel courant ressort à -3,7 millions d'euros (-3,0 millions d'euros au 1 er semestre 2025). Les autres produits et charges opérationnels ressortent à -0,7 million d'euros (vs -4,2 millions d'euros au 1 er semestre 2025, qui comprenaient une charge comptable exceptionnelle liée à la liquidation de la filiale Aerialtronics).

Après la prise en compte du coût de l'endettement financier (-0,1 million d'euros), le résultat net semestriel ressort à -4,6 millions d'euros (-8,0 millions d'euros au 1 er semestre 2025).

Structure financière toujours solide

DRONE VOLT dispose toujours d'un solide niveau de fonds propres (20 millions d'euros vs 21,5 millions d'euros à fin 2025 et 12 millions d'euros au 30 juin 2025).

L'endettement net [2] du Groupe demeure très maîtrisé (0,9 million d'euros au 30 juin 2026 vs 0,1 millions d'euros à fin 2025).

Pour mémoire, DRONE VOLT a levé près de 6,2 millions d'euros (dont 3,85 millions d'euros au 1 er semestre et le solde après la clôture semestrielle) depuis le début de l'exercice afin de soutenir sa trajectoire de croissance, renforcer ses activités de R&D et lui donner la possibilité de réaliser le cas échéant des acquisitions ciblées.

Trajectoire commerciale toujours bien orientée à court et moyen-terme

DRONE VOLT s'attend à conserver une activité toujours dynamique sur la seconde moitié de l'exercice, avec notamment la montée en puissance des activités liées aux lignes électriques et la poursuite du contrat d'ampleur avec Phoenix Tower International.

Le Groupe affiche également une confiance renouvelée pour ses perspectives à moyen terme, en s'appuyant notamment sur le protocole d'accord signé avec Tonner Drones, qui lui permettra notamment de commercialiser le système phare « Drone in a box » d'Azur Drones dans le monde entier à l'exception de l'Europe, ainsi que la commande reçue de Sol.One d'un montant total minimum de 50 millions d'euros sur 5 ans.

Enfin, DRONE VOLT précise que le processus en vue d'une cotation de ses actions au NASDAQ, marché américain de référence pour les sociétés technologiques, est toujours en cours.

Prochain communiqué : mercredi 14 octobre, chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

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[1] Dans son communiqué du 16 juillet 2026, DRONE VOLT avait initialement annoncé un chiffre d'affaires de 4 977 k€ et une marge brute de 2 185 k€.

[2] Dettes financières (incluant 0,5 million d'euros de dettes locatives IFRS 16) - trésorerie.