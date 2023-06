DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce le succès de son augmentation de capital ouverte à tous avec maintien du droit préférentiel de souscription

Villepinte, le 22 juin 2023

Demande globale de 6,4 millions d'euros ;

Augmentation de capital de 4,4 millions d'euros par émission de 395 811 626 actions nouvelles au prix de 0,011 € ;

Cotation des actions nouvelles à compter du 26 juin 2023.

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS »).

Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des investisseurs, actionnaires ou non, qui ont participé au succès de cette opération et nous donnent aujourd'hui les moyens de compléter nos financements pour soutenir notre forte dynamique à venir. »

Résultats de l'Opération

À l'issue de la période de souscription, la demande globale (à titres irréductible, réductible et libre) s'est élevée à 578 497 179 Actions Nouvelles souscrites au prix unitaire de 0,011 €, dont :

247 706 988 Actions Nouvelles demandées à titre irréductible ;

68 289 975 Actions Nouvelles demandées à titre réductible ;

262 500 216 Actions Nouvelles demandées à titre libre.

Dans la mesure où l'ensemble des demandes, à titres irréductible, réductible et libre, hors engagements de souscription, a représenté 73,9% du montant initial brut de l'Opération, les engagements de souscription contractés par 20 investisseurs, lesquels s'étaient engagés à souscrire les Actions Nouvelles qui n'auraient pas été souscrites à l'issue de la période de souscription pour un montant maximum de 3 749 999,91 € et dans la limite de 75% du montant initial brut de l'Opération, ont été appelés à hauteur d'un montant marginal inférieur à 0,1 million d'euros.

Finalement, la Société a procédé à une augmentation de capital de 4 353 927,89 €, par la création de 395 811 626 Actions nouvelles au prix de 0,011 € (l'« Opération »), selon l'allocation suivante :

247 706 988 Actions Nouvelles souscrites à titre irréductible, représentant 55,95% de l'Offre ;

68 289 975 Actions Nouvelles souscrites à titre réductible, représentant 15,42% de l'Offre ;

79 814 663 Actions Nouvelles souscrites à titre libre, représentant 18,03% de l'Offre.

A noter que 4 895 555 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre libre au titre des engagements de souscription et 63 757 428 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre libre par certains investisseurs au-delà de leur engagement initial de souscription.

L'ensemble des souscriptions, à titres irréductible, réductible et libre, hors engagements de souscriptions, a été servi.

Rappel de l'utilisation du produit de l'Opération

Dans le prolongement de l'augmentation de capital réalisée en mars dernier, les fonds levés dans le cadre de l'Opération permettront à DRONE VOLT de renforcer son bilan et de se doter des ressources financières nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles à la forte traction du marché.

Règlement-livraison

Le règlement-livraison et l'admission des Actions Nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 26 juin 2023 selon le calendrier indicatif. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante, seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation que ces dernières sous le même code ISIN (FR0013088606 - ALDRV).

À l'issue du règlement-livraison, le capital social de la Société s'élèvera à 15 026 589,53 € et sera divisé en 1 502 658 953 actions d'une valeur nominale de 0,01 € chacune.

Incidence de l'émission sur les capitaux propres par action

A titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la quote-part des capitaux propres consolidés par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2022 et du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 31 mai 2023) serait la suivante :

Quote-part des capitaux propres par action (en euros) Base non diluée* Avant émission des Actions Nouvelles 0,01 Après émission de 395 811 626 Actions Nouvelles 0,01

* sur la base d'un nombre d'actions existantes de 1 106 847 327 au 31 mai 2023

Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire (pour l'actionnaire qui ne souscrit pas)

A titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1,00% du capital social de la Société préalablement à l'augmentation de capital et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 31 mai 2023) serait la suivante :

Participation de l'actionnaire (%) Base non diluée* Avant émission des Actions Nouvelles 1,00% Après émission de 395 811 626 Actions Nouvelles 0,74%

* sur la base d'un nombre d'actions existantes de 1 106 847 327 au 31 mai 2023

Incidence sur la répartition du capital et des droits de vote de la société

À la connaissance de la Société, aucun actionnaire ne détient plus de 5% du capital avant et après l'Opération.

Prospectus

Cette offre ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

Facteurs de risques

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont exposés dans son rapport financier annuel 2022 disponible sur le site internet de la Société ( https://www.dronevolt.com/fr/investissement-drone-volt/documents/?t=RA ). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques spécifiques à l'Opération suivants :

le prix de marché des actions pourrait fluctuer et baisser en dessous du prix de souscription des actions émises dans le cadre de l'Opération ;

la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;

des cessions d'actions de la Société pourraient intervenir sur le marché et avoir une incidence défavorable sur le cours de l'action de la Société ; et

les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution potentiellement significative découlant d'éventuelles augmentations de capital futures.

Partenaires de l'Opération

DRONE VOLT a été conseillé par Atout Capital (financier), Winston & Strawn (juridique) et ACTUS finance & communication (communication).

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023, mercredi 12 juillet 2023

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 millions d'euros en 2022.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

