DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce la vente de plusieurs drones professionnels HERCULES 20 HIGH-DRA et renforce son carnet de commandes à l'international

Villepinte, le 6 mai 2025

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce aujourd'hui la vente de plusieurs unités de son drone gros porteur HERCULES 20 HIGH-DRA à des clients stratégiques internationaux.

Dans le détail, DRONE VOLT doit livrer 13 drones HERCULES 20 HIGH-DRA dans les prochaines semaines après en avoir livré 4 au cours du mois d'avril. Ces ventes illustrent la dynamique commerciale solide du Groupe et confirment l'intérêt croissant de ses clients pour les solutions haute performance qu'il développe.

Une solution professionnelle et technologique de pointe pour la pulvérisation haute pression

Le HERCULES 20 HIGH-DRA est conçu pour les applications industrielles de grandes hauteurs. Avec un poids maximal au décollage de 25 kg, il emporte une charge utile de 15 kg et peut intervenir à plus de 100 mètres de hauteur.

Son système de pulvérisation haute pression réglable délivre jusqu'à 250 bar, avec un débit modulable de 5 à 50 litres par minute. Cette technologie permet d'effectuer des missions de nettoyage, de maintenance et de traitement de surfaces avec une efficacité et une précision inégalées.

Le drone est également équipé :

D'un tuyau haute pression ultraléger pour une maniabilité optimale,

De la technologie Ease-In pour augmenter progressivement la pression et maintenir la stabilité en vol,

D'un radar hyperfréquence directement intégré sur la buse, offrant un système anti-collision frontal avec distance de sécurité ajustable via la radiocommande.

Une solution compacte, modulaire et adaptée à tous les besoins des conditions de nettoyage industriel

La conception compacte du HERCULES 20 HIGH-DRA permet un accès facilité aux zones complexes et améliore les performances en milieu urbain ou industriel.

Drone Volt propose également une gamme d'options modulaires pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client :

Filtre à osmose inversée,

Filtre à résine échangeur d'ions,

Chaudière eau chaude/vapeur,

Réservoirs de capacité de 300 L ou 600 L.

Chaque composant est conçu pour maximiser l'efficacité des missions et garantir un retour sur investissement rapide.

Impact positif sur l'activité et perspectives 2025

Ces ventes viennent renforcer les objectifs ambitieux de DRONE VOLT sur l'exercice 2025. Comme annoncé précédemment, DRONE VOLT poursuit, en parallèle de son développement commercial centré sur les activités à forte marge, la mise en œuvre de son plan de réduction des coûts, qui doit lui permettre d'économiser environ 1,7 million d'euros. Le Groupe renouvelle ainsi son objectif d'atteindre un EBITDA positif en 2025.

DRONE VOLT poursuit également ses négociations commerciales avec de nouveaux prospects en Europe et sur les marchés internationaux.

« La vente de plusieurs HERCULES 20 HIGH-DRA confirme notre position de référence sur le segment des drones aériens professionnels et la pertinence de nos solutions. » declare Marc COURCELLE, Directeur Général de DRONE VOLT.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025, mercredi 16 juillet 2025.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

