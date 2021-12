DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce la signature d'une lettre d'intention pour une acquisition aux Pays-Bas

Villepinte, le 8 décembre 2021

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la signature d'une lettre d'intention (L.O.I.) non engageante visant à acquérir un acteur de la distribution et du service par drones aux Pays-Bas.

En cas de réalisation, cette acquisition pourrait permettre à DRONE VOLT d'augmenter son volume d'affaires aux Pays-Bas, marché bien connu depuis l'acquisition d'AERIALTRONICS. L'activité de la société cible porte sur la distribution de drones et sur la prestation de services pour un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 million d'euros.

L'opération permettrait au groupe DRONE VOLT de compléter sa présence sur le marché néerlandais, aussi bien auprès de groupes privés que d'acteurs du secteur public. Elle permettrait ainsi de promouvoir les offres de services à base de drones développées par DRONE VOLT auprès des clients de la société cible, particulièrement des producteurs d'électricité et des sociétés de services aux collectivités locales.

Cette initiative confirme, comme annoncé le 13 octobre 2021 à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 (croissance de +92% du chiffre d'affaires et multiplication par 2,4 de la marge brute à fin septembre 2021), que DRONE VOLT continue d'étudier des opportunités d'acquisitions et pourrait finaliser au moins une opération d'ici la fin de l'année. L'objectif est de renforcer le savoir-faire de DRONE VOLT et de créer de la valeur pour ses actionnaires, à l'image de l'acquisition, il y a quatre ans, des actifs d'AERIALTRONICS.

Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « En entamant ces discussions, nous poursuivons notre stratégie qui vise non seulement à augmenter notre volume d'affaires dans la vente de drones et de services associés, mais aussi recruter des compétences spécifiques qui vont nous permettre de conquérir de nouveaux clients. »

DRONE VOLT communiquera de toutes avancées dans ce projet de croissance externe.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros en 2020.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

Information réglementée :

Informations privilégiées :

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

