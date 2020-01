DRONE VOLT : DRONE VOLT : annonce la signature d'un accord-cadre avec un acteur mondial des services aux collectivités

Villepinte, le 28 janvier 2020

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce un accord-cadre avec un acteur mondial des services aux collectivités.

Cet accord inscrit DRONE VOLT comme partenaire privilégié pour la fourniture de solutions drones pour ce groupe et l'ensemble de ses filiales au niveau mondial.

Cet acteur a passé ses premières commandes à DRONE VOLT en 2016. Depuis, ses agences françaises se sont portées acquéreuses de plusieurs HERCULES 10, de produits de marques Tiers, et de formations. Cet accord, qui permet à DRONE VOLT d'accéder à plusieurs centaines d'agences dans le monde, pourrait entrainer une croissance substantielle des commandes dans les mois à venir.

« La qualité et la persévérance des équipes de DRONE VOLT ont permis la concrétisation de cet accord. » se réjouit Olivier Gualdoni. « Un grand acteur mondial de services à l'environnement a fait confiance à notre groupe et à ses solutions « zéro émission » d'inspection, de surveillance ou de nettoyage, pour continuer d'améliorer son empreinte environnementale et la sécurité de ses personnels ».

Prochain communiqué : Résultats annuels 2019, le 18 mars 2020

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 millions d'euros en 2018 (données non auditées).

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



