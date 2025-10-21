DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce la réussite de son drone HERCULES 20 dans la détection de mines antipersonnel

Villepinte, le 21 octobre 2025

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce la réussite de nouvelles missions de détection de mines et restes explosifs effectuées grâce à son drone HERCULES 20, équipé d'un magnétomètre.

Ces opérations, menées dans la région de Jytomyr (près de Kiev) en Ukraine , illustrent la capacité du Groupe à adapter ses technologies à des missions de déminage humanitaire et sécuritaire , dans des contextes post-conflit.

Un enjeu humanitaire mondial : le déminage au cœur des différents théâtres d'opération

Le déminage est devenu l'un des défis humanitaires les plus pressants de notre époque.

Des millions de mines antipersonnel et de restes explosifs de guerre sont encore disséminés dans plus de 60 pays, continuant une menace à long terme pour les civils bien après la fin des combats.

Selon Handicap International, ces engins ont causé plus de 5 700 victimes en 2023, dont 84 % de civils. Ces chiffres rappellent l'urgence de déployer des technologies aériennes innovantes capables de sécuriser les zones contaminées tout en protégeant les opérateurs humains.

Des zones de conflit où le déminage est vital pour les populations civiles

De nombreuses régions dans le monde abritent encore des millions de mines et de restes explosifs de guerre. Ces engins continuent de tuer ou de mutiler des civils bien après la fin des combats, empêchant la reconstruction ainsi que l'accès aux terres agricoles.

Les zones les plus touchées sont les suivantes :

L'Ukraine : l'un des pays les plus touchés au monde depuis 2022, avec plusieurs milliers de kilomètres carrés à sécuriser ;

Dans ces différentes zones, le déminage est une condition préalable à toute reconstruction : réouverture des routes, retour des populations, relance agricole et stabilisation économique.

Un outil aérien au service du déminage humanitaire

Conçu et assemblé en France, le drone HERCULES 20 de DRONE VOLT est une plateforme robuste , capable d'emporter jusqu'à 15 kg de charge utile et d'opérer dans des environnements exigeants. Ses 8 moteurs lui permettent puissance et redondance, enjeu de sécurité.

Équipé du système magnétométrique, il permet de détecter automatiquement la présence d'objets métalliques enfouis ou en surface — mines, munitions ou débris explosifs — sans risque pour les opérateurs au sol.

L'objectif est de cartographier rapidement les zones suspectes avant intervention des équipes spécialisées, réduisant ainsi le risque humain et accélérant le processus de sécurisation.

Une technologie duale civile et militaire

Le HERCULES 20 VMAG s'inscrit la stratégie du groupe DRONE VOLT de proposer des solutions duales, utilisables à la fois dans des cadres sécuritaires, industriels et humanitaires .

Son intégration de capteurs géophysiques ouvre la voie à des applications variées, susceptibles de répondre aux besoins d'nombre important d'acteurs :

Déminage et sécurisation de zones post-conflit ;

Détection d'objets métalliques (tuyaux, câbles, infrastructures) ;

Recherche de sites archéologiques ou géotechniques.

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Les missions effectuées témoignent de l'efficacité de nos technologies dans des usages très variés ainsi que de leur capacité à sauver des vies. L'alliance du drone HERCULES 20 et de capteurs magnétométriques démontre que la robotique aérienne peut contribuer concrètement à la paix et à la reconstruction. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel 2025, janvier 2026.

