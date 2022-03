DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce l'acquisition des actifs de la société danoise VIKING DRONE

Villepinte, le 2 mars 2022

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce l'acquisition des actifs de la société danoise VIKING DRONE ( www.viking-drone.com ).

DRONE VOLT poursuit le déploiement de sa stratégie d'acquisition en rachetant les actifs de l'entreprise VIKING DRONE, une société danoise spécialisée dans la fabrication des drones connectés à destination de développeurs et d'intégrateurs. Si le montant de l'opération reste confidentiel, le Groupe précise que la transaction sera réglée intégralement en numéraire.

VIKING DRONE a développé un drone de très haute technologie, très compact et conçu pour s'adapter à différents types de charges utiles. Habillé d'un design très sobre, ce drone bénéficie d'un ordinateur doté d'un module NVIDIA facilitant l'intégration de l'intelligence artificielle notamment grâce à des caméras stéréoscopiques permettant la mise en place d'algorithmes d'anticollision.

Afin d'accélérer la mise en commun des savoir-faire des deux sociétés, DRONE VOLT a d'ores et déjà intégré à ses équipes de R&D les 3 ingénieurs qui ont créé la société VIKING DRONE.

Grâce à l'augmentation de capital réalisée en décembre 2021, DRONE VOLT dispose aujourd'hui des moyens financiers nécessaires pour financer son développement, et compte donc poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées, à l'instar de celle annoncée ce jour, dans l'objectif d'intégrer de nouvelles technologies, développer ses services et renforcer ses parts de marchés. Pour rappel, le Groupe avait déjà annoncé sa première opération de croissance externe de l'année en janvier 2022, avec l'acquisition de SKYTOOLS, une société spécialisée dans la distribution et les services par drones aux Pays-Bas.

« Cette acquisition renforce significativement notre R&D avec des technologies qui seront déployées prochainement sur tous nos drones, ce qui va nous permettre d'enrichir considérablement notre catalogue d'offre. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Après l'acquisition de la société SKYTOOLS en début d'année puis le rachat des actifs de VIKING DRONE aujourd'hui, nous comptons poursuivre notre stratégie d'acquisitions ciblées dans les prochains mois et en fonction des opportunités. ».

Prochain communiqué : Résultats annuels 2021, mercredi 16 mars 2022

