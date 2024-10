DRONE VOLT : DRONE VOLT affiche un haut niveau d'activité au 3ème trimestre 2024 et confirme ses objectifs

Villepinte, le 16 octobre 2024

Forte hausse du chiffre d'affaires à 7,3 millions d'euros (+139% par rapport au T3 2023), dans la continuité du 1 er semestre (+47%) ;

Poursuite de la forte croissance de la marge brute, en cohérence avec l'ambition annoncée ;

Dynamique commerciale soutenue, qui devrait se poursuivre d'ici la fin de l'année pour les activités à plus forte valeur ajoutée ;

Confirmation des perspectives pour la fin 2024 et l'exercice 2025.

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, présente son chiffre d'affaires non audité du 3 ème trimestre 2024.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS T3 2023 T3 2024 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 512 1 346 +163% dont Distribution 2 541 5 944 +134% TOTAL 3 053 7 290 +139% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 313 665 +112% dont Distribution 393 413 +5% TOTAL 706 1 078 +53% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 61% 49% -11 points dont Distribution 15% 7% -8 points TOTAL 23% 15% -8 points

« Nous sommes particulièrement satisfaits de notre activité sur ce troisième trimestre qui, portée par nos activités à plus forte marge, nous permet de faire croite de plus de 50% notre marge brute par rapport à la même période l'an dernier. L'attrait et la forte demande pour nos produits et services témoigne de la qualité de ces derniers et de la confiance de nos partenaires. Enfin, ce trimestre vient confirmer l'ambition annoncée d'accélérer nos activités dans les Services, là où nous sommes le plus profitable, ce qui nous permettra d'atteindre nos objectifs 2024 de hausse de la marge brute et 2025 de dégager un EBITDA positif. » déclare Marc Courcelle, Directeur général de DRONE VOLT.

Chiffres d'affaires et marge brute records pour un troisième trimestre

Au terme du 3 ème trimestre 2024, Drone Volt a ainsi réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,3 millions d'euros (+139%) et une marge brute de 1,1 million d'euros (+53%). Le taux de marge brute ressort à 15%, en retrait de 8 points, en raison d'un mix produit moins favorable. En multipliant par plus de deux son chiffre d'affaires sur un an, DRONE VOLT réalise le meilleur 3 ème trimestre de son histoire et affiche ainsi un niveau d'activité toujours élevé dans la continuité du 1 er semestre.

Concernant l'activité Distribution (chiffre d'affaires de 5,9 millions d'euros, +134% vs T3 2023), les ventes se sont poursuivies avec l'important client européen. Les volumes devraient néanmoins se réduire à compter du 4 ème trimestre 2024, en cohérence avec la stratégie de DRONE VOLT de privilégier ses activités à forte marge, regroupées dans la branche DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY (activités de production, de prestations de services et de formation).

L'accélération est particulièrement forte (chiffre d'affaires de 1,3 million d'euros, +163%) pour la branche DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY, la plus contributrice à la marge brute, en cohérence avec l'orientation annoncée et mise en œuvre par la société.

Dans le détail, DRONE VOLT FACTORY a connu une activité très dynamique. Ce sont en effet 45 drones (42 HERCULES 20, 1 HERCULES 10 et 2 HELIPLANE) qui ont été vendus, livrés et facturés sur la période, dont 30 issus de la commande record de plus de 40 HERCULES 20 annoncée début juillet 2024 [1] . DRONE VOLT démontre ainsi son excellente maîtrise opérationnelle et sa capacité à exécuter dans les meilleurs délais les commandes reçues.

L'activité Services affiche également une bonne dynamique, en dépit d'un mois d'août traditionnellement plus faible. Elle représente sur le trimestre environ un tiers du chiffre d'affaires des activités « FACTORY, SERVICES & ACADEMY » et plus de la moitié de la marge brute.

Confirmation des perspectives 2024 et de l'objectif d'un EBITDA positif dès 2025

En cumul sur les 9 premiers mois de l'exercice, Drone Volt a généré un chiffre d'affaires de 30,7 millions d'euros (+62%) et une marge brute de 3,3 millions d'euros (+34%). Ceci représente de nouveaux records de chiffre d'affaires et de marge brute au terme des 9 premiers mois de l'exercice.

Comme annoncé dès la publication de ses résultats annuels 2023, DRONE VOLT a fait de l'augmentation de sa marge brute une priorité de l'exercice en cours. En cohérence avec cet objectif, la part de l'activité Distribution, où les marges sont plus faibles, devrait se réduire afin de mettre l'accent sur les activités dans les Services, plus rentables.

DRONE VOLT, dans la continuité de sa participation fin août au salon CIGRE afin de présenter le LINEDRONE ainsi que son offre de services à des professionnels, entend poursuivre sa forte dynamique commerciale. Avec l'annonce début octobre [2] de la signature d'un contrat significatif portant sur l'élaboration d'une version spécifique du LINEDRONE par son département R&D et des prestations de services, DRONE VOLT confirme ainsi son ambition de faire évoluer sa stratégie en matière de recherche et développement. Fort de son expertise et de la démonstration de ses savoir-faire, le Groupe est en mesure de réaliser des développements spécifiques à la demande de ses clients, transformant ainsi une partie de sa recherche et développement d'un centre de coût en un centre de profit. La société précise que d'autres contrats similaires à celui dévoilé début octobre 2 sont en cours de négociation et pourraient aboutir à de nouvelles commandes avant la fin de l'année 2024.

En parallèle, DRONE VOLT s'attend à poursuivre les ventes de ses propres drones (HERCULES 20, LINEDRONE, HELIPLANE, KOBRA) et mène actuellement des négociations, dont l'issue pourrait être positive à court terme pour certaines d'entre elles. Les ambitions sont également fortes pour la branche Services, où l'activité dépasse déjà le million d'euros et contribue directement à la rentabilité structurelle du Groupe. Là encore, des négociations sont en cours afin de poursuivre la trajectoire de croissance en 2025 avec des contrats à forte valeur ajoutée.

Cette dynamique commerciale importante témoigne de la capacité de la société à accélérer et à choisir les bons leviers pour favoriser la croissance de ses activités les plus rentables. En conséquence, DRONE VOLT maintient ses objectifs de forte croissance de sa marge brute en 2024 et d'EBITDA positif en 2025.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires 2024, mercredi 15 janvier 2025

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 75%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

[1] Voir le communiqué du 8 juillet 2024 .

[2] Voir le communiqué du 7 octobre 2024 .