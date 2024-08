DRONE VOLT : DRONE VOLT accélère ses livraisons d'HERCULES 20

Villepinte, le 22 août 2024

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, accélère ses livraisons d'HERCULES 20.

À la suite de l'annonce de la commande historique de plus de 40 HERCULES 20 début juillet, DRONE VOLT s'est organisé pour répondre en un temps record à cette demande, notamment grâce à une très bonne gestion de ses approvisionnements. Les premières livraisons auront ainsi lieu avant la fin du mois d'août.

Le groupe doit par ailleurs satisfaire une demande croissante dans ses versions « Spray » basse et haute pression, et précise avoir été récemment sollicité par un grand groupe international pour le nettoyage de ses importantes infrastructures.

L'HERCULES 20, drone leader de sa catégorie, capable de transporter jusqu'à 15 kg, est un modèle abouti qui ne nécessite plus aucun coût de développement. DRONE VOLT organise régulièrement des démonstrations qui prouvent son efficacité et sa robustesse et qui génèrent des prises de commandes.

Sur le seul 3 ème trimestre 2024, DRONE VOLT devrait livrer et facturer une trentaine de Hercules 20 - à comparer à 26 livrés sur l'ensemble du premier semestre 2024.

Enfin, DRONE VOLT rappelle sa présence au CIGRE à Paris, à partir du dimanche 25 août. En plus du LINDRONE, l'HERCULES 20 sera exposé dans sa version « power line » qui permet de tirer des câbles lors des opérations de maintenance des réseaux électriques haute tension et de transporter des charges lourdes, ce qui permet de faciliter le travail des techniciens.

« DRONE VOLT fait face à une forte accélération de la demande pour ses propres solutions, ce qui est fondamental pour l'amélioration de notre rentabilité » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « C omme nous l'avons déjà laissé entendre, nous nous attendons à de nouvelles prises de commandes dans les semaines et mois à venir ».

Prochain communiqué : Résultats du 1 er semestre 2024, mercredi 18 septembre 2024.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 75%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

