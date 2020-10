DRONE VOLT : DRONE VOLT a l'immense tristesse d'annoncer le décès de son PDG

Villepinte, le 18 octobre 2020

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, a l'immense tristesse d'annoncer le décès d'Olivier GUALDONI, PDG du Groupe, survenu brutalement le samedi 17 octobre 2020.

Les équipes DRONE VOLT s'associent à la peine immense de son épouse, ses 2 enfants et tous ses proches.

Olivier était avant tout un époux et un père aimant, un homme très apprécié de tous, généreux, ouvert et toujours disponible, une personne sur qui l'on pouvait compter en toute circonstance, tant sur le plan personnel qu'humain. Doué d'une très grande capacité d'écoute, Olivier plaçait toujours la relation humaine au cœur de l'entreprise et a su ainsi créer autour de lui une équipe solide et soudée en laquelle il avait toute confiance. Leader charismatique, Olivier était un dirigeant dynamique et entièrement dévoué à son entreprise et ses collaborateurs.

Olivier a pris la direction de DRONE VOLT fin 2015 et a été ces 5 dernières années l'artisan de la transformation d'une petite entreprise de distribution de drones en un constructeur de drones professionnels, aujourd'hui groupe international capable de lutter à armes égales avec les géants en place. Grâce à la mise en œuvre d'une stratégie innovante basée sur la compétence d'équipes d'ingénieurs et de techniciens français et hollandais, le groupe DRONE VOLT a gagné des parts de marché auprès des plus grandes entreprises et agences gouvernementales de la planète.

Le Conseil d'administration, réuni en urgence ce jour, a décidé de modifier la gouvernance du Groupe.

Le Conseil d'Administration a coopté Dimitri Batsis, fondateur de DRONE VOLT et actionnaire historique depuis 2012, en qualité d'administrateur de la société en remplacement d'Olivier et l'a nommé Président du Conseil d'administration, un poste qu'il avait confié à Oliver quelques années plus tôt.

Lors de la même séance, le Conseil a décidé à l'unanimité de dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général et a nommé Marc Courcelle, jusqu'alors Directeur de la Production de DRONE VOLT, en qui Olivier avait toute confiance, comme Directeur Général.

Tout en pleurant cette perte immense aux côtés de sa famille, le groupe DRONE VOLT assure être en ordre de marche pour poursuivre ses activités et peut compter aujourd'hui sur l'équipe en place qui prend la relève.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros en 2019 (données non auditées).

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet - T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER

DRONE VOLT

Céline Vergely - T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com