Drone Volt décroche une commande de 12 Héliplane pour 1,4 million d'euros

Le constructeur de drones a reçu une commande de 12 Héliplane pour environ 1,4 million d'euros. Les livraisons sont prévues début 2027, tandis que d'autres contrats sont en négociation.

Drone Volt a annoncé jeudi 5 novembre une commande de 12 drones Héliplane, représentant un chiffre d'affaires d'environ 1,4 million d'euros. Leur livraison et leur facturation sont prévues au premier trimestre 2027.

Ces appareils à décollage et atterrissage verticaux sont conçus pour des missions de surveillance, d'inspection et de sécurité sur de vastes zones. Le groupe estime que cette commande soutiendra la croissance de ses activités à forte marge.

"Cette commande importante est l'aboutissement de plusieurs mois de négociations", souligne Marc Courcelle, directeur général de Drone Volt.

D'autres contrats en négociation

Le constructeur indique mener d'autres négociations qui pourraient aboutir dans les prochaines semaines. Il attend de nouvelles commandes significatives, pour des livraisons en 2027. "Nous abordons donc la fin de l'année avec confiance et de nombreuses marques d'intérêt avancées pour nos solutions, traduisant ainsi la pertinence de notre pivot stratégique", souligne Marc Courcelle