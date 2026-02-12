Drone Volt décroche un contrat auprès d'un grand énergéticien européen
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 18:15
Drone Volt annonce la signature d'un contrat-cadre de prestations de formation au pilotage de drones avec "un acteur majeur du secteur de l'énergie", actif en France et à l'international, pour une durée minimale de 4 ans.
L'accord, conclu avec l'ensemble des entités du groupe, vise à structurer et renforcer les compétences internes en télépilotage afin de soutenir le développement des usages liés à l'inspection, la maintenance et la surveillance d'infrastructures.
Dans un contexte d'optimisation opérationnelle et de renforcement des exigences de sécurité, les drones constituent un levier technologique permettant d'améliorer la qualité des inspections, de réduire les délais d'intervention et de limiter l'exposition des équipes aux environnements à risque.
"Ce contrat confirme la pertinence de notre pivot stratégique vers les activités à forte valeur ajoutée et s'inscrit dans la continuité de la forte croissance de ces activités en 2025, une trajectoire qui devrait se poursuivre en 2026", indique Marc Courcelle, directeur général.
Valeurs associées
|0,6020 EUR
|Euronext Paris
|+0,33%
