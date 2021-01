DRONE VOLT : Croissance de 28% du chiffre d'affaires au 4ème trimestre 2020

Hausse du chiffre d'affaires de +28% par rapport au 4 ème trimestre 2019 et de +82% par rapport au 3 ème trimestre 2020 ;

Taux de marge brute consolidée à 35% au 4 ème trimestre 2020, proche de son record ;

15% de l'activité du 4 ème trimestre réalisée aux Etats-Unis avec AQUILINE DRONES ;

Synergies supplémentaires envisagées avec AQUILINE DRONES permettant de valoriser la R&D ;

Evolution de la gouvernance après la phase de transition réussie.

Villepinte, le 20 janvier 2021

DRONE VOLT (ISIN : FR0013088606 ; Mnémo : ALDRV), expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce son chiffre d'affaires non audité 2020 et ses perspectives pour l'année 2021.

Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT, a déclaré : « Grâce aux efforts de toutes nos équipes, DRONE VOLT a pu faire preuve de résilience pendant la crise sanitaire avec une structure financière solide et une activité commerciale dynamique sur la fin de l'année. Dans le cadre de notre partenariat avec AQUILINE DRONES, la production de drones aux USA a démarré plus lentement que prévu, comme nous l'avons annoncé, mais reste prometteuse et devrait s'intensifier en 2021.

Après une année 2020 difficile, marquée par la disparition soudaine de notre ancien PDG Olivier Gualdoni en octobre dernier, nous restons confiants sur nos perspectives pour l'exercice 2021, si les mesures sanitaires ne se durcissent pas et ne viennent pas freiner la reprise engagée fin 2020. »

Données non auditées en keuros - Normes IFRS T4 2019 T4 2020 Variation 2019 2020 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY,

SERVICES & ACADEMY 686 907 +32% 2 796 2 187 -22% dont Marques Tiers 1 196 1 506 +26% 4 307 3 525 -18% TOTAL 1 882 2 413 +28% 7 103 5 712 -20% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY,

SERVICES & ACADEMY 448 497 +11% 1 534 1 065 -31% dont Marques Tiers 218 339 +56% 992 694 -30% TOTAL 666 836 +26% 2 532 1 758 -30% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY,

SERVICES & ACADEMY 65% 55% -10 points 55% 49% -6 points dont Marques Tiers 18% 23% +5 points 23% 20% -3 points TOTAL 35% 35% - 36% 31% -5 points

Rebond de l'activité au 4ème trimestre

Si les activités industrielles et commerciales de DRONE VOLT ont été fortement impactées par la crise sanitaire sur les 9 premiers mois de l'année 2020 (-37%, à 3 299 keuros), le 4ème trimestre de l'année a affiché un rebond de +82% par rapport au 3ème trimestre 2020 et de +28% par rapport au 4ème trimestre 2019 à 2 413 keuros.

Ce rebond a permis de porter le chiffre d'affaires généré par les activités à forte valeur ajoutée (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) à 907 keuros sur le dernier trimestre, en hausse de +57% par rapport au 3ème trimestre 2020 et de +32% sur la même période l'année précédente. DRONE VOLT a notamment livré 20 drones et 1 caméra intelligente sur le dernier trimestre. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires de ces activités s'élève à 2,2 millions d'euros, contre 2,8 millions en 2019, compte tenu du retard pris au plus fort de la crise sanitaire.

L'activité Marques Tiers a généré 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires sur le dernier trimestre de l'année, en hausse de +101% par rapport au 3ème trimestre 2020 et de +26% sur la même période l'année précédente. Pénalisé par les difficultés d'approvisionnement puis de livraison, le chiffre d'affaires annuel de cette activité ressort à 3,5 millions d'euros contre 4,3 millions en 2019.

La société termine donc l'année avec un chiffre d'affaires annuel 2020 à 5,7 millions d'euros contre 7,1 millions d'euros en 2019 pénalisé par la crise sanitaire.

Une marge brute résistante se rapprochant de ses niveaux records

Sur le 4ème trimestre 2020, la marge brute des activités à forte valeur ajoutée s'élève à 497 keuros représentant une rentabilité de 55%, en hausse de +18 points par rapport au trimestre précédent. Sur l'ensemble de l'année, la marge brute de ces activités s'élève à 1,07 million d'euros avec une rentabilité de 49%, en baisse de 6 points du fait de la moindre activité de services et de formation en raison des mesures de distanciation sociale.

La marge brute des Marques Tiers s'élève 339 keuros sur le 4ème trimestre, soit 23% du chiffre d'affaires, en progression +4 points par rapport au trimestre précédent et +5 points par rapport au 4ème trimestre 2019.

Ainsi, le taux de marge brute totale enregistré au 4ème trimestre 2020 ressort au même niveau enregistré sur la même période l'année précédente (35%).

Perspectives 2021

La société anticipe un exercice 2021 prometteur. L'activité du Groupe sera notamment tirée par les Etats-Unis, où son partenaire AQUILINE DRONES déploie ses solutions disruptives pour les services dédiés aux entreprises.

Pour rappel, le contrat de licence signé entre les deux Groupes porte sur la production et la commercialisation par AQUILINE DRONES à Hartford Connecticut de l'HERCULES 2, de l'ALTURA ZENITH et de la caméra intelligente PENSAR, les fleurons technologiques de la gamme développée par DRONE VOLT et sa filiale AERIALTRONICS. En contrepartie du savoir-faire et de l'exclusivité aux Etats-Unis sur les 5 prochaines années, la société américaine s'est engagée à verser à DRONE VOLT 10% du produit de la vente des machines fabriquées et vendues, avec un minimum mensuel de 100 kUSD relevé de 10% chaque 12 mois, pour un montant minimal total de 7,7 millions de dollars sur 5 ans.

Au-delà des royautés issues de ce partenariat lucratif, DRONE VOLT peut aussi s'appuyer sur l'entente signée en octobre dernier avec Hydro-Québec, le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde, pour l'industrialisation et la commercialisation du LineDrone, un drone destiné à l'inspection des lignes de transport d'électricité à haute tension dont il s'est engagé à acquérir plusieurs exemplaires. Les premières ventes sont attendues à compter du milieu de l'année 2021. Le groupe annonce cependant que les très fortes restrictions liées à la crise sanitaire au Canada pourraient retarder de 2 à 3 mois les premières livraisons.

Enfin, le volume global d'affaires en discussion (pipe commercial), reste très solide et intègre notamment une lettre d'intention avec un client distributeur européen pour la fourniture d'un minimum de 275 drones HERCULES 20 SPRAY sur les 3 prochaines années qui, sur la base du prix catalogue de la solution, représenterait un montant de facturations supérieur à 5 millions d'euros.

Ainsi, cette bonne dynamique devrait se traduire dans les revenus du Groupe dès le 1er trimestre 2021.

Valorisation de la technologie de DRONE VOLT

En outre, la société annonce avoir entamé des discussions sur la signature d'une lettre d'intention dans le cadre d'un nouveau partenariat avec AQUILINE DRONES pour une mise en commun de leurs expertises de recherche et développement au sein de AERIALTRONICS, filiale de DRONE VOLT à l'origine du drone ALTURA ZENITH et de la caméra intelligente PENSAR. Ainsi, ce partenariat vise à renforcer les synergies entre les deux sociétés dans un secteur du drone professionnel civil où la R&D reste un facteur clé de succès.

Dans ce cadre, DRONE VOLT céderait 50% du capital de AERIALTRONICS à AQUILINE DRONES, sur la base d'une valorisation estimée à 15 millions d'euros. Pour mémoire, la valorisation d'AERIALTRONICS dans les comptes de DRONE VOLT ressort à un montant inférieur à 3.5 millions d'euros.

Changement dans la gouvernance de DRONE VOLT

DRONE VOLT annonce ce jour la cooptation de Stefano Valentini en qualité d'administrateur et sa nomination en qualité de Président du Conseil d'administration en remplacement de Dimitri Batsis qui démissionne également de son mandat d'administrateur. Après la disparition d'Olivier Gualdoni en octobre dernier, Dimitri Batsis, Fondateur et actionnaire historique de la société, a assuré une transition réussie.

Stefano Valentini dispose d'une parfaite connaissance de DRONE VOLT. Il était jusque-là Directeur des Alliances Stratégiques Internationales du Groupe et a notamment dirigé le développement de la société aux Etats-Unis. Entre 2017 et 2019, il dirigeait la filiale AERIALTRONICS. Disposant d'une longue et riche expérience industrielle combinée à d'excellentes compétences managériales, Stefano Valentini est aujourd'hui le profil idéal pour présider la société aux côtés de Marc Courcelle, Directeur Général.

Dimitri Batsis déclare : « Stefano est un formidable meneur d'hommes et un homme de challenges. Il a relevé le défi de la reprise d'AERIALTRONICS, à la barre du tribunal de Commerce, et a mené à bien la relance de la production puis la parfaite intégration au sein de notre Groupe. C'est grâce à ce formidable travail que nous avons pu nouer cette alliance stratégique très prometteuse avec AQUILINE DRONES. Il a le profil idéal pour présider aux destinées de DRONE VOLT. »

Pour conclure, Stefano Valentini a déclaré : « Je tiens avant tout à saluer le récent retour de Dimitri Batsis à la présidence de notre groupe pour remplacer Olivier Gualdoni au pied levé dans un contexte particulièrement douloureux. Il nous a permis de maintenir le cap dans des circonstances exceptionnelles. Je tiens aussi à saluer sa vision stratégique qui nous a notamment permis d'identifier le potentiel d'AERIALTRONICS et de racheter cette pépite. Enfin, je remercie l'ensemble des administrateurs qui me témoignent leur confiance aujourd'hui à travers cette nomination. »

