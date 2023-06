Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Drone Volt: contrat de 3 ans pour l'offre Drone as a service information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 18:10









(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce avoir remporté auprès 'd'une grande entreprise européenne du secteur de l'énergie' un premier contrat de prestation de service courant sur les trois prochaines années.



Il s'agit du premier succès commercial de l'offre 'Drone as a Service ' basée sur la facturation à l'usage et non à la détention des drones, indique la société.



Drone Volt se voit ainsi confier des missions d'inspections par drones pour déterminer les opérations de maintenance à réaliser, puis assurer les contrôles de conformité de ces opérations.



Dans le détail, le contrat est assorti d'une période ferme de 12 mois et de deux années supplémentaires en option. Chaque période de 12 mois devrait générer un chiffre d'affaires substantiel de plusieurs centaines de milliers d'euros, précise la compagnie.





Valeurs associées DRONE VOLT Euronext Paris +13.04%