DRONE VOLT : Agenda financier 2026

Villepinte, le 6 janvier 2026

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, publie son agenda financier pour l'année 2026.

Chiffre d'affaires annuel 2025 Jeudi 15 janvier 2026 Résultats annuels 2025 Mercredi 18 mars 2026 Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 Mercredi 15 avril 2026 Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 Jeudi 16 juillet 2026 Résultats semestriels 2026 Mercredi 16 septembre 2026 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026 Mercredi 14 octobre 2026

Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel 2025, jeudi 15 janvier 2026.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter du Groupe, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25

aviolette@aya-communication.fr