 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DRONE VOLT : Agenda financier 2026
information fournie par Actusnews 06/01/2026 à 07:30

Villepinte, le 6 janvier 2026

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, publie son agenda financier pour l'année 2026.

  • Chiffre d'affaires annuel 2025
Jeudi 15 janvier 2026
  • Résultats annuels 2025
Mercredi 18 mars 2026
  • Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026
Mercredi 15 avril 2026
  • Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026
Jeudi 16 juillet 2026
  • Résultats semestriels 2026
Mercredi 16 septembre 2026
  • Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026
Mercredi 14 octobre 2026

Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel 2025, jeudi 15 janvier 2026.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter du Groupe, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs
DRONE VOLT
Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88
finance@dronevolt.com 		Relations médias FINANCE
ACTUS finance & communication
Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73
dronevolt@actus.fr 		Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication
Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25
aviolette@aya-communication.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mWqdYslmaWqdl2xsactmm5Nnb2yWxZSbm5eXlpZsk5qbm2xnmW5kZ8rHZnJmnGpn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95751-aldrv_agenda-financier_2026_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

DRONE VOLT
0,6850 EUR Euronext Paris -2,14%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Entrée des véhicules dans l'usine de retraitement nucléaire Orano à La Hague, près de Cherbourg
    Orano obtient $900 mlns de financement pour un site d'enrichissement aux USA
    information fournie par Reuters 06.01.2026 07:54 

    Orano a annoncé mardi avoir obtenu ‍un financement de 900 millions de dollars (766,87 millions d'euros) par le Département ‌de l’Énergie américain afin de développer une nouvelle installation ​de production d’uranium enrichi dans l'Etat ⁠du Tennessee, aux États-Unis. ... Lire la suite

  • Un logo de Nexans est visible sur son stand, au salon Rexel Expo, au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris
    Nexans prévoit des retards dans l'exécution du projet GSI
    information fournie par Reuters 06.01.2026 07:47 

    Nexans a annoncé mardi examiner ‍avec son client différentes options pour ajuster le calendrier d'exécution ‌du contrat Great Sea Interconnector (GSI), bien que spécialiste ​des câbles industriels a ajouté ⁠ne pas prévoir d’impact sur ses perspectives 2028. "Si ... Lire la suite

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    Léger optimisme en vue en Europe avant les indices PMI
    information fournie par Reuters 06.01.2026 07:45 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi avant la publication de nombreux indicateurs macroéconomiques en Europe, dont les chiffres de l'inflation et l'activité des services dans les entreprises. D'après les ... Lire la suite

  • Le président Emmanuel Macron participe à une vidéoconférence des dirigeants de la Coalition des volontaires sur l'Ukraine, à Paris
    Réunion de la "coalition des volontaires" à l'Elysée en présence de hauts diplomates américains
    information fournie par Reuters 06.01.2026 07:41 

    par John Irish Les représentants d'une trentaine de pays, le président ukrainien Volodimir Zelensky et les diplomates américains Steve Witkoff et Jared Kushner se retrouvent ce mardi à Paris pour une réunion de la "coalition ‍des volontaires" centrée sur la concrétisation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank