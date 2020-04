DRONE VOLT : Activité du 1er trimestre 2020 impactée par la crise sanitaire mais potentiel commercial confirmé

Activité perturbée par les difficultés d'approvisionnement puis les mesures de confinement ;

Aucune annulation de commande et de nouvelles demandes enregistrées ;

Sécurisation des ressources financières ;

Pipeline commercial toujours supérieur à 15 millions d'euros.

Villepinte, le 15 avril 2020

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente son activité du 1er trimestre 2020. Si la crise sanitaire actuelle a fortement impacté l'activité du trimestre, elle ne remet pas en cause le potentiel commercial du Groupe.

Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT, déclare : « La crise sans précédent que nous vivons actuellement révèle notre capacité de résilience. Nous avons su prendre les mesures nécessaires pour préserver notre visibilité financière et nous mettre dans les meilleures dispositions dès que le redémarrage sera possible. Nous avons également confirmé l'attractivité de notre offre avec de nouvelles opportunités commerciales, notamment autour de notre drone HERCULES Spray utile pour des missions de nettoyage de surfaces infectées par le Covid-19, qui viennent consolider le formidable pipeline dont nous disposons. »

Données non auditées en keuros - Normes IFRS T1 2019 T1 2020 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 896 565 -37% dont Marques Tiers 864 694 -20% TOTAL 1 760 1 259 -28% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 449 279 -38% dont Marques Tiers 209 84 -60% TOTAL 658 363 -45% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 50% 49% -1 point dont Marques Tiers 24% 12% -12 points TOTAL 37% 29% -8 points

Seulement 12 drones et 1 caméra intelligente livrés par DRONE VOLT FACTORY

L'activité industrielle et commerciale de DRONE VOLT a été fortement impactée par la crise sanitaire. A la pénurie de composants en provenance d'Asie a succédé l'arrêt de la production, des livraisons et de l'activité de formation en raison du confinement imposé par les autorités, aussi bien en France que dans bon nombre de pays où le Groupe exporte à travers le monde.

Ainsi, au cours du 1er trimestre 2020, DRONE VOLT FACTORY a fabriqué, livré et facturé 12 drones HERCULES et ALTURA ZENITH (18 au cours du 1er trimestre 2019) ainsi que 1 caméra intelligente PENSAR (12 au 1er trimestre 2019).

Les activités à forte valeur ajoutée (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) ont ainsi généré 565 keuros de chiffre d'affaires sur le trimestre contre 896 keuros sur la même période de 2019.

La distribution de Marques Tiers, également pénalisée par les difficultés d'approvisionnement puis de livraison, a généré 694 keuros de revenus sur les trois premiers mois de 2020 contre 864 keuros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires consolidé trimestriel ressort ainsi à 1,259 million d'euros contre 1,76 million au 1er trimestre 2019.

Bonne résistance de la marge brute de DRONE VOLT FACTORY

Avec une marge brute trimestrielle de 49% contre 50% au 1er trimestre 2019, DRONE VOLT FACTORY témoigne de la très forte valeur ajoutée offerte par ses activités de fabrication et de services.

La rentabilité des Marques Tiers a, de son côté, été fortement impactée par la mise en œuvre de circuits alternatifs d'approvisionnement. Elle ressort à 12% du chiffre d'affaires contre 24% au 1er trimestre 2019.

Au final, la marge brute générée sur le trimestre ressort à 363 keuros contre 658 keuros un an plus tôt.

Mise en œuvre d'un plan de sécurisation de la visibilité financière

Pour faire face à cette situation inédite, DRONE VOLT a pris plusieurs mesures visant à sécuriser son horizon financier et à se doter des moyens nécessaires pour tirer pleinement profit de la reprise d'activité.

Le Groupe a recours aux mesures exceptionnelles de soutien mises en œuvre par les pouvoirs publics, notamment via le mécanisme du chômage partiel et des reports d'échéances.

Surtout, DRONE VOLT s'est vu confirmer le soutien de ses actionnaires historiques, via la réalisation d'une augmentation de capital de 411 keuros, et de ses partenaires financiers, via la sécurisation de la ligne de financement en fonds propres qui permet désormais, en fonction des besoins de la société, de mobiliser 200 keuros tous les 10 jours.

Perspectives commerciales intactes pour l'après-crise

Toujours riche d'un pipeline commercial de plus de 15 millions d'euros, DRONE VOLT reste optimiste sur sa capacité à tirer profit de la sortie de crise, même si l'activité du 2nd trimestre 2020 sera encore impactée par les restrictions actuelles de circulation.

Le Groupe a notamment renforcé son attractivité aux Etats-Unis, via le partenariat stratégique avec ROBOTIC SKIES qui produira des drones DRONE VOLT « made in USA ». DRONE VOLT a également confirmé son positionnement d'expert dans le domaine des services à l'énergie, via la signature d'un protocole d'entente avec Hydro-Québec, le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde, visant à convenir de l'industrialisation et de la commercialisation exclusive d'un drone dédié à l'inspection des lignes de transport d'électricité à haute tension.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 1er semestre 2020, le 22 juillet 2020

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros en 2019 (données non auditées).

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet - T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER

DRONE VOLT

Céline Vergely - T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com