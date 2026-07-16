Drone Volt accélère au 1er semestre et se montre confiant pour la suite de l'exercice

Le spécialiste français des drones professionnels a enregistré une croissance de son activité et de sa marge brute au premier semestre 2026, notamment grâce au développement des services à forte valeur ajoutée. Le groupe assure aborder le second semestre "avec confiance", soutenu par une bonne visibilité sur ses contrats de services.

Drone Volt a réalisé un chiffre d'affaires de 5 MEUR au titre du premier semestre 2026, en hausse de 19% sur un an. Les activités Factory, Services & Academy ont progressé de 24% à 3,5 MEUR, tandis que l'activité Distribution a augmenté de 8% à 1,4 MEUR. Les services, notamment l'offre "Drone as a Service" (DaaS), représentent désormais près de 40% du chiffre d'affaires semestriel.

La marge brute atteint 2,2 MEUR, en hausse de 23% par rapport au premier semestre 2025. Celle des activités DRONE VOLT Factory, Services & Academy progresse de 28% à 2,1 MEUR, tandis que celle de la Distribution recule de 20% à 125 KEUR.

Le taux de marge brute ressort à 44%, contre 42% un an plus tôt, grâce au poids croissant des services, qui génèrent près de 70% de la marge brute du groupe.

L'activité Services a notamment été soutenue par la montée en puissance du contrat avec Phoenix Tower International portant sur la collecte de données sur plus de 3 000 sites en France, ainsi que par des activités de R&D avec Hydro-Québec et plusieurs missions dédiées à l'inspection d'infrastructures critiques. Le groupe précise toutefois que des retards administratifs sur certaines ventes à l'export ont différé des livraisons et leur comptabilisation aux prochains trimestres.

"Ce premier semestre confirme notre accélération dans les activités à forte marge, en particulier dans les services, ce qui témoigne de la réussite de notre pivot stratégique. (...) Nous abordons le second semestre avec confiance, en nous appuyant à la fois sur une très bonne visibilité pour les activités de services et une trajectoire commerciale toujours bien orientée", a commenté le directeur général, Marc Courcelle.

Sur le plan financier, DRONE VOLT rappelle avoir renforcé sa structure financière grâce à une augmentation de capital de 3,85 MEUR réalisée auprès d'investisseurs américains, destinée à accompagner sa croissance, notamment via des recrutements et des acquisitions ciblées.

Concernant les perspectives, le groupe bénéficie d'une bonne visibilité sur ses contrats de services de longue durée et d'une dynamique commerciale qu'il anticipe toujours favorable. Aucune modification d'objectifs financiers n'est d'ailleurs annoncée dans le communiqué.

Le titre a conclu la séance sur un gain de 0,69%, à 0,37 EUR, mais affiche un repli de l'ordre de 44% depuis le début de l'année.