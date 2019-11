DRONE VOLT : 3 solutions DRONE VOLT labellisées " Grands évènements dont les Jeux Olympiques Paris 2024 " par le Comité Stratégique de la Filière " Industries de Sécurité "

Villepinte, le 20 novembre 2019

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, et son partenaire Groupe PROTEC, expert de la sécurité, annoncent, à l'occasion du salon MILIPOL 2019, la labellisation « Grands Évènements, dont les Jeux Olympiques Paris 2024 » de 3 solutions drones pour une durée de 5 ans par le CSF (Comité Stratégique de la Filière) « Industries de Sécurité ».

Les solutions labellisées, contribuant à la sécurité de grands évènements, sont exposées sur le stand DRONE VOLT (HALL 5A - Pavillon GICAT - Stand F179) du Salon MILIPOL :

L'HERCULES 10 v2 filaire

Relié à une station d'alimentation, ce drone filaire peut voler et effectuer une surveillance en continu jusqu'à 100 mètres d'altitude en stationnaire. Pour les missions de surveillance d'évènements sportifs, plusieurs HERCULES 10 filaires peuvent être déployés en réseau et connectés au poste de commandement. Un système d'intelligence artificielle peut être intégré au réseau afin de détecter des mouvements de foule anormaux. Le système offre un accès continu à une vision aérienne globale, en temps réel et de manière sécurisée, 24 h sur 24. Ce drone puissant est remarquable par sa modularité, passant du mode filaire au mode multicoptère standard.

L'HERCULES 10 v2 équipé du système FLIR IBAC 1

Ce drone robuste et compact équipé du système FLIR IBAC 1 permet la détection d'agents biologiques.

L'HERCULES 10 peut embarquer aussi d'autres capteurs, dont la caméra PENSAR programmable avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui permet l'analyse en temps réel d'images ou de données pour une large étendue d'applications telles que les missions de reconnaissance et de détection.

L'HERCULES 2

L'HERCULES 2 est un mini drone professionnel de 2 kilos entièrement réalisé en impression 3D. Facilement transportable, il est équipé d'une caméra jour et infrarouge. Ce drone est idéal pour les missions de surveillance. Avec une autonomie d'une vingtaine de minutes et une vitesse pouvant atteindre les 90 km/h, il peut voler dans des conditions météorologiques difficiles et résister à des vents allant jusqu'à 50 km/h.

Le label a été attribué pour une durée de 5 ans par un jury d'experts indépendants incluant des experts métiers, des utilisateurs de solutions pour la sécurité de grands évènements, ainsi que des experts techniques.

Pour chacune des solutions labellisées, le jury s'est appuyé sur 5 critères liés à :

La qualité de l'entreprise ;

La solution technique ;

L'innovation ;

L'impact social et légal ;

Le développement et/ou la production en France.

« Nous sommes fiers de l'obtention, aux côtés de notre partenaire Groupe PROTEC, de ce label pour une manifestation aussi prestigieuse que les Jeux Olympiques Paris 2024. La synergie entre l'expertise technologique en drone du Groupe DRONE VOLT et le savoir-faire en sécurisation de sites et d'événements du Groupe PROTEC aboutit à une véritable reconnaissance de la filière pour nos solutions innovantes. » déclare Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT.

Salon MILIPOL, le Mondial de la Sûreté et de la Sécurité intérieure des Etats

du 19 au 22 novembre 2019,

Parc des Expositions Paris Villepinte

Stand DRONE VOLT : HALL 5A - Pavillon GICAT - Stand F 179.

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 millions d'euros en 2018.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



