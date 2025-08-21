Droits de douane : le secteur des vins et spiritueux trinque

(AOF) - L'Union européenne " n'a pas réussi " à obtenir d'exemption pour le vin, qui sera taxé à hauteur de 15 %, selon un communiqué commun publié par Bruxelles et l'administration Trump. L'accord commercial n'intègre pas encore d'exemption pour le secteur des vins et spiritueux, a confirmé le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, tout en précisant que la porte reste ouverte à une réduction supplémentaire des droits de douane pour ce secteur, ainsi que pour d'autres secteurs non couverts par l'accord actuel." Pernod Ricard a fini lanterne rouge du CAC 40 cédant 1,80% à 101,15 euros.

Rémy Cointreau a perdu 1,77% à 55,60 euros au sein de l'indice SBF 120 tandis que Diageo a reculé de 0,17%.