 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 950,50
-0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Droits de douane : le secteur des vins et spiritueux trinque
information fournie par AOF 21/08/2025 à 18:05

(AOF) - L'Union européenne " n'a pas réussi " à obtenir d'exemption pour le vin, qui sera taxé à hauteur de 15 %, selon un communiqué commun publié par Bruxelles et l'administration Trump. L'accord commercial n'intègre pas encore d'exemption pour le secteur des vins et spiritueux, a confirmé le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, tout en précisant que la porte reste ouverte à une réduction supplémentaire des droits de douane pour ce secteur, ainsi que pour d'autres secteurs non couverts par l'accord actuel." Pernod Ricard a fini lanterne rouge du CAC 40 cédant 1,80% à 101,15 euros.

Rémy Cointreau a perdu 1,77% à 55,60 euros au sein de l'indice SBF 120 tandis que Diageo a reculé de 0,17%.

Valeurs associées

DIAGEO
2 116,500 GBX LSE -0,12%
PERNOD RICARD
101,1500 EUR Euronext Paris -1,80%
REMY COINTREAU
55,6000 EUR Euronext Paris -1,77%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank