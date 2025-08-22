Droits de douane-Le Canada va abandonner des mesures de rétorsion sur les produits américains-source

Le Canada devrait annoncer vendredi l'abandon de nombreux droits de douane imposés aux produits américains comme mesures de rétorsion, a déclaré une source au fait du dossier.
Les droits de douane canadiens sur les automobiles, l'acier et l'aluminium américains seront maintenus pour l'instant, a déclaré la source, qui a requis l'anonymat en raison du caractère sensible des négociations.
Le Premier ministre Mark Carney doit donner une conférence de presse à midi, heure locale (16h00 GMT).
(Reportage David Ljunggren, version française Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)
