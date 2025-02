Droits de douane : le bitcoin passe sous les 100 000 dollars

(AOF) - Le bitcoin est sous pression ce lundi sur fond de guerre commerciale déclenchée par Donald Trump après l'instauration de droits de douane supplémentaires. La plus grande cryptomonnaie au monde s'échangeait à 95 491,72 dollars vers 12h30 ce lundi, après un plus bas de 91 441, 89 dollars. Le bitcoin avait clôturé la veille à 91 231 dollars. La baisse des autres cryptomonnaies est encore plus importante.

Les produits canadiens et mexicains importés aux Etats-Unis seront taxés à hauteur de 25%, tandis que 10% de droits de douane supplémentaires seront imposés aux importations en provenance de Chine. Les tarifs seront imposés dès demain et les trois pays concernés ont prévenu qu'ils prendraient des "contre-mesures". Pour l'heure, la zone euro n'a pas été ciblée par le nouvel homme fort de la Maison Blanche.