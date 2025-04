Droits de douane: Boeing confirme que la Chine a refusé la livraison d'avions neufs

Boeing 777-300 de la compagnie Air China atterrissant à l'aéroport international de Pékin le 10 avril 2025. ( AFP / WANG Zhao )

La Chine a refusé de prendre livraison d'avions neufs de Boeing après la mise en place par le président américain Donald Trump de droits de douane supplémentaires de 145% sur les importations chinoises aux Etats-Unis, a indiqué mercredi Kelly Ortberg, patron de l'avionneur.

La Chine "a arrêté de recevoir les livraisons à cause du contexte sur les droits de douane", a déclaré M. Ortberg, interrogé sur la chaîne CNBC quelques jours après des informations de presse selon lesquelles Pékin avait ordonné aux compagnies aériennes chinoises de ne plus prendre possession d'avions fabriqués par Boeing.

Boeing est le plus gros exportateur américain.

"Nous avions trois avions en Chine qui étaient prêts à être livrés et, je crois, que deux sont déjà revenus (aux Etats-Unis) et que nous sommes en train de rapatrier le troisième", a expliqué M. Ortberg, précisant que Boeing avait prévu de livrer "environ cinquante" appareils en Chine cette année.

"Par conséquent, nous allons être assez pragmatiques concernant ce que nous allons faire des avions qui n'ont pas encore été fabriqués", a-t-il poursuivi, évoquant également la possibilité de "réorienter" ceux déjà achevés vers d'autres compagnies aériennes.

"Il y a beaucoup de clients qui sont à la recherche du (737) MAX", famille d'avions de Boeing la plus vendue, a-t-il relevé.

"Nous n'allons pas attendre pendant trop longtemps. Je ne vais pas laisser cela dérailler le rétablissement de notre entreprise", a assuré M. Ortberg.

Le carnet de commandes de Boeing contenait à fin mars, d'après son site, 130 avions achetés par des clients chinois (compagnies aériennes et sociétés de leasing). Mais certains clients préférant rester non identifiés, ce pourrait être davantage.

D'après les analystes de Bank of America, une "large" partie des clients non identifiés ayant acheté 668 avions seraient en réalité chinois.

La Chine avait été la dernière à autoriser de nouveau dans son ciel le 737 MAX — en janvier 2023, soit deux ans après l'Europe — et à reprendre les livraisons auprès de Boeing — en décembre 2023 -, après les crashes de 2018 et 2019 qui ont fait 346 morts au total.

Le blocage des livraisons en Chine pourrait affecter directement la balance commerciale américaine, qui a souffert en 2024 du fait de Boeing.

Sa production a en effet fortement ralenti à cause de moult problèmes de qualité de sa production ayant émergé lors d'un incident en vol en janvier 2024 - qui n'a fait que des blessés légers -, et deux usines ont été paralysées par une grève de plus de cinquante jours à l'automne.

Selon les statistiques officielles américaines, les exportations d'avions commerciaux ont atteint 4,23 milliards en août mais seulement 2,56 milliards en septembre, 2,34 milliards en octobre et 1,76 milliard en novembre.