DrillHeat, entreprise spécialisée dans le forage de géothermie de surface, franchit les 55 000 mètres de sondes géothermiques posées et accélère son développement

Pau, le 19 juin 2024 – Filiale d’Arverne Group, acteur industriel spécialisé dans la production d’énergies renouvelables du sous-sol, DrillHeat annonce avoir atteint les 55 000 mètres de sondes géothermiques installées sur le territoire français. Ces sondes, posées entre 100 et 200 mètres de profondeur, permettent aux partenaires de DrillHeat de chauffer et de rafraîchir des bâtiments grâce aux calories naturelles du sous-sol.

Forte de son parc de 6 appareils de forage – dont 3 acquis depuis début 2024 -, DrillHeat est devenue, en moins de deux ans, l’entreprise de forage de géothermie de surface disposant du plus grand nombre d’ateliers en France.

142 sondes ont été installées depuis le début de l’année, et près de 400 depuis les premières réalisations de DrillHeat en octobre 2022, sur des chantiers tels que la construction d’un gymnase municipal à Sarliac-sur-L’Isle, celle d’un immeuble de bureaux pour Icade Promotion Tertiaire ou la rénovation énergétique du campus de l’Institut Agro de Montpellier, en partenariat avec Dalkia. L’ensemble des sondes installées sont intégrées à des installations diverses permettant de produire près de 7 GWh de chaleur décarbonée chaque année, soit la consommation de 350 bâtiments de 100m²*.

De nombreux nouveaux projets sont déjà planifiés sur les prochains mois, et concernent des activités diverses (groupes scolaires, piscines municipales, EHPAD, bâtiments tertiaires…). La dynamique commerciale est donc clairement confirmée et engagée.