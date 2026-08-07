Dream Finders va racheter Beazer Homes dans le cadre d'une opération de 2,2 milliards de dollars

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Dream Finders Homes DFH.N a annoncé vendredi son intention d'acquérir son concurrent Beazer Homes BZH.N dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'une valeur d'environ 2,2 milliards de dollars, dette comprise, dans le but de se développer et de devenir le sixième constructeur immobilier américain sur un marché immobilier difficile.

Les constructeurs immobiliers américains doivent faire face à une hausse des coûts due à une inflation persistante, ainsi qu’aux droits de douane imposés par le président Donald Trump sur les principales matières premières utilisées dans la construction.

Par ailleurs, la baisse de la confiance des consommateurs incite les constructeurs à proposer des mesures incitatives telles que des réductions des taux hypothécaires, ce qui a pour effet de réduire encore davantage leurs marges.

Aux termes de l'accord, les actionnaires de Beazer recevront 33,50 dollars en espèces pour chaque action qu'ils détiennent. Cela représente une prime de 0,12 % par rapport au dernier cours de clôture de Beazer.

Selon les calculs de Reuters, cette transaction valorise le capital de Beazer àenviron 916 millions de dollars .

L'action Beazer Homes reculait de plus de 1 % avant l'ouverture de la Bourse.

Cet accord met fin à une saga qui durait depuis plusieurs mois entre les deux sociétés. En mai, Dream Finders Homes avait proposé d’acquérir son concurrent pour environ 704 millions de dollars, soit 25,75 dollars par action, mais le conseil d’administration de Beazer avait rejeté cette proposition, estimant qu’elle sous-évaluait considérablement la société.

L'action Beazer a bondi de près de 80 % entre l'annonce de l'offre et sa dernière clôture.

La société est présente sur 15 marchés répartis dans 13 États, où elle propose des logements dans une large gamme de prix et fournit des services de financement associés.

Dream Finders et Beazer prévoient que la transaction sera finalisée au quatrième trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.