Dream Finders Homes va racheter Beazer Homes pour 2,2 milliards de dollars

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Dream Finders Homes DFH.N a annoncé vendredi son intention d'acquérir le constructeur immobilier américain Beazer Homes BZH.N dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 2,2 milliards de dollars, dette comprise, dans le but de renforcer sa présence sur un marché immobilier difficile.