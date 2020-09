Drakai Capital, un jeune hedge fund français, lance sa première stratégie

(NEWSManagers.com) - La Place de Paris accueille un nouveau fonds, sur un segment encore peu exploré, la gestion systématique sur l'univers du crédit. La jeune société parisienne Drakai Capital vient de lancer son tout premier véhicule, Drakai Systematic Credit Fund, une stratégie d'arbitrage systématique, qui utilisera entre autres du machine learning et de la data science. Le fonds, qui opère depuis le 17 août, compte tirer parti de la récente transparence, de la croissance des données accessibles et de l'électronification des marchés de crédit, domaine jusqu'à peu réservé des banques et des opérations de gré-à-gré sans contrepartie centralisée.

L'équipe de gestion réunit des polytechniciens, diplômés et étudiants, sous la direction du fondateur Samer Comair, ex-proprietary trader sur les marchés crédit européens et américains de la Société Générale, et de son associé Guillaume Boulanger, directeur des risques. Samer Comair compte s'appuyer sur le savoir-faire français en matière de finance quantitative et a noué un partenariat avec son école d'origine. L'entreprise travaille ainsi avec Mathieu Rosenbaum, professeur du Centre de mathématiques appliquées de l' École polytechnique et porteur de la chaire " Analytics and Models for Regulation" . Ce dernier a notamment reçu cette année le prix Louis Bachelier, qui récompense les contributions majeures à la modélisation mathématique en finance et au contrôle des risques financiers.

Le fonds, immatriculé en Irlande, et agréé par l'AMF, vise une clientèle d'investisseurs qualifiés (institutionnels, family offices et ultra high net worth). La société ne communique pas sur ses encours actuels, mais indique vouloir les limiter à 500 millions d'euros pour ne pas obérer la performance. La stratégie d'arbitrage mise en place a reçu cet été la Bourse French Tech Émergence, " une première pour une société de gestion" , est-il précisé sur sa page LinkedIn.