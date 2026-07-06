Dragon Capital s’apprête à entrer sur le marché européen des ETF

Dragon Capital compte franchir une étape supplémentaire dans son développement en Europe. Le gestionnaire d’actifs vietnamien prévoit de lancer son premier ETF sous le format Ucits . Pour cela, la société de gestion va s’appuyer sur la plateforme en marque blanche de Waystone pour commercialiser le produit.

D’après les documents de l’autorité de régulation irlandaise (CBI), le gestionnaire a déposé une demande d’agrément pour le Dragon Capital Vietnam Ucits ETF. La société de gestion investit exclusivement dans l’économie du Vietnam. En 2022, Dragon Capital avait notamment dévoilé un ETF sur les entreprises vietnamiennes de moyenne capitalisation à la Bourse de Ho Chi Minh.

Le sentiment à l’égard des actions du pays a évolué positivement puisque le Vietnam a été reclassé de marché frontière à celui de marché émergent à partir de septembre prochain par FTSE Russell . Ce nouveau statut permettra aux actions vietnamiennes d’attirer de nouveaux capitaux étrangers.

La société de gestion a déjà effectué ses premiers pas au sein du Vieux continent avec le lancement du fonds Vietnam Equity en 2013. Ce véhicule gère notamment 216 millions de dollars d’actifs au 29 juin 2026.

Bastien Boname